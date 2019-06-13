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Google Drive больше не будет автоматически синхронизироваться с Фото

Компания Google заявила о том, что в ближайшее время уберет автоматическую синхронизацию своего сервиса Google Drive и Фото на устройствах пользователей. Данная функция уже не раз вызывала замешательства даже у опытных владельцев гаджетов, поэтому от нее решили отказаться.
Google Drive больше не будет автоматически синхронизироваться с Фото

Таким образом Google хочет добиться простоты и понятности в использовании данных сервисов. Сейчас снимки из Фото автоматически синхронизируются с облачным хранилищем Google Drive, но в скором времени это прекратится. Представители бренда отмечают: работа данной системы не раз приводила в замешательство даже опытных пользователей. Они могли удалить изображения и из памяти телефона, и из Google Drive одновременно, хотя хотели только в одном случае. Также это приводило к тому, что доступный объем памяти в облачном сервисе быстро расходовался на те данные, которые человеку не особо и нужны.

Теперь Google собирается решить эту проблему и упростить жизнь своим пользователям. Данная функция останется, но теперь она не будет автоматической. Синхронизировать можно будет исключительно вручную и только тогда, кода человеку это понадобится. Также представители компании отметили: данные, сохраненные на Google Drive в разделе Фото, не будут удалены, они там же и останутся. Такое решение позволит людям более эффективно организовывать размещение своих снимков в памяти устройства и в облачном сервисе.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:40

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