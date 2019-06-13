Google Drive больше не будет автоматически синхронизироваться с Фото





Таким образом Google хочет добиться простоты и понятности в использовании данных сервисов. Сейчас снимки из Фото автоматически синхронизируются с облачным хранилищем Google Drive, но в скором времени это прекратится. Представители бренда отмечают: работа данной системы не раз приводила в замешательство даже опытных пользователей. Они могли удалить изображения и из памяти телефона, и из Google Drive одновременно, хотя хотели только в одном случае. Также это приводило к тому, что доступный объем памяти в облачном сервисе быстро расходовался на те данные, которые человеку не особо и нужны.Теперь Google собирается решить эту проблему и упростить жизнь своим пользователям. Данная функция останется, но теперь она не будет автоматической. Синхронизировать можно будет исключительно вручную и только тогда, кода человеку это понадобится. Также представители компании отметили: данные, сохраненные на Google Drive в разделе Фото, не будут удалены, они там же и останутся. Такое решение позволит людям более эффективно организовывать размещение своих снимков в памяти устройства и в облачном сервисе.