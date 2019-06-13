Звезда «Дома-2» Саша Артемова рассказала, что ей хочется каких-то перемен

«Как же мне нравится быть разной… Ну что, волосы осветляем???? Или наращиваем в мой тон??? Хочу перемен!!! Каких - не знаю, но хочу!!!» - написала под новым снимком экс-участница «Дома-2».

Не секрет, что на данный момент Артемова находится на последних неделях беременности и совсем скоро впервые познает радость материнства. Саша очень переживает по этому поводу, ведь считает себя еще слишком маленькой для такой роли, однако убеждена, что со всем справиться ей поможет ее любимый супруг Евгений Кузин, а также родители.Каждый день Артемова старается поддерживать связь со своими поклонниками и выкладывать в личном микроблоге интересные посты. К примеру, считанные минуты назад Александра призналась фанатам, что ей хочется каких-то перемен.Звезда «Дома-2» опубликовала у себя на страничке новую фотографию, на которой она запечатлена с распущенными подкрученными локонами и с пучком на макушке. Сложно не обратить внимание на то, что кончики волос у Александры чуть светлее.Стоит отметить, что в считанные минуты публикация Артемовой набрала больше 10 тысяч лайков и огромнейшее количество комментариев. Один за другим интернет-пользователи принялись давать совет будущей мамочке, а кое-кто, наоборот, указал Саше на то, что имидж лучше всего менять после родов.