Альбина Джанабаева предстала перед публикой в образе “роковой красотки”

Образы Альбины Джанабаевой часто собирают множество восхищенных отзывов, а ее наряды обсуждают даже модные критики. Накануне певица продемонстрировала фолловерам на просторах соцсети роскошное платье красного цвета, в котором 40-летняя звезда появилась на шоу “Во весь голос”. Вместе с Линой Арифулиной и Михаилом Богомоловом певица выступает в качестве члена жюри. Образ артистки поклонники назвали роковым, в частности, красное платье было дополнено блестящей обувью и помадой бордового цвета.В комментариях выбор Альбины Джанабаевой собрал немало восторженных комплиментов, а чаще всего поклонники писали, что звезде к лицу красный цвет. В подписи к снимку певица призвала поддержать молодых артистов в шоу “Во весь голос”.