Звезда «Дома-2» Маша Кохно продемонстрировала танец в ковбойской шляпе

«Так для кого же эта красота? Есть варианты?» - спросила экс-участница «Дома-2» у читателей.

«А зачем ты хоть эту шляпу нацепила? Разве сама не видишь, что она тебе не идет?!», «Маш, ну всю картину испортила этой ковбойской шляпой», - продолжают писать в Сети.



