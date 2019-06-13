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Звезда «Дома-2» Маша Кохно продемонстрировала танец в ковбойской шляпе

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Мария Кохно опубликовала в личном микроблоге танцевальный видеоролик. Отметим, что не все пользователи Сети смогли по достоинству оценить пляски длинноволосой красавицы в ковбойской шляпе.

Звезда «Дома-2» Маша Кохно продемонстрировала танец в ковбойской шляпе

Не секрет, что Кохно всегда любила «веселиться от души». Еще будучи полноправной героиней телепроекта «Дом-2» Мария не единожды привлекала своих коллег к танцам, видеозаписи которых в считанные минуты распространялись по социальным сетям.

Вчера Кохно решила вновь порадовать поклонников плясками в своем исполнении и опубликовала у себя на страничке в Instagram свежее видео, которое на сегодняшний день уже набрало чуть больше 42 тысяч просмотров. Для ролика Мария выбрала эффектный комбинезон голубого оттенка, белую футболку и серебристые босоножки. Дополнила свой образ блондинка ковбойской шляпой.

«Так для кого же эта красота? Есть варианты?» - спросила экс-участница «Дома-2» у читателей.


Звезда «Дома-2» Маша Кохно продемонстрировала танец в ковбойской шляпе

Впрочем, мало кто обратил внимание на интригующий пост Кохно. Большинство интернет-пользователей принялись вовсю критиковать шляпу Марии, которая, по их мнению, явно только испортила образ звезды «Дома-2».

«А зачем ты хоть эту шляпу нацепила? Разве сама не видишь, что она тебе не идет?!», «Маш, ну всю картину испортила этой ковбойской шляпой», - продолжают писать в Сети.


К слову, те подписчики Кохно, которые все-таки заметили вопрос своей любимицы, пришли к выводу, что Мария могла посвятить свой танец в ковбойской шляпе бывшему возлюбленному Андрею Денисову.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:52

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