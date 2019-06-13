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Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов

Российские банки недавно начали использовать новые правила слежения за счетами и вкладами. Теперь данные кредитные организации нашли новую причину для блокировки клиентов, у последних требуют не только объяснить источники появления средств, но и подтвердить их будущее использование.
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов

С такой проблемой уже столкнулись многие люди, имеющие счета и вклады в российских банках. Двое из них связались со СМИ и рассказали свои истории. Один россиянин перевел вклад из МСП Банка в МКБ. После этого у него попросили предоставить подтверждающие документы не только относительно происхождения данных средств, но и письменное объяснение того, куда эти деньги будут потрачены в будущем.

У второго «пострадавшего» и вовсе заблокировали счет. Он вывел крупную сумму через один банк, хотя изначально эти средства находились в другом банке. В результате данная операция была заблокирована, а у него попросили предоставить документальное подтверждение происхождения этих денег. Россиянин сделал это, и ему заявили, что окончательное решение будет принято в течение трех недель.

СМИ связались с некоторыми банками, и те рассказали, в чем дело. Подобные проверки проводятся в рамках выполнения «антиотмывочного» федерального закона №115. Теперь они обязаны проверять все суммы, превышающие 600 тысяч рублей. При этом по собственному усмотрению они могут запрашивать документы и на более мелкие транзакции.



 
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Экономика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:13

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