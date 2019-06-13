Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов





С такой проблемой уже столкнулись многие люди, имеющие счета и вклады в российских банках. Двое из них связались со СМИ и рассказали свои истории. Один россиянин перевел вклад из МСП Банка в МКБ. После этого у него попросили предоставить подтверждающие документы не только относительно происхождения данных средств, но и письменное объяснение того, куда эти деньги будут потрачены в будущем.У второго «пострадавшего» и вовсе заблокировали счет. Он вывел крупную сумму через один банк, хотя изначально эти средства находились в другом банке. В результате данная операция была заблокирована, а у него попросили предоставить документальное подтверждение происхождения этих денег. Россиянин сделал это, и ему заявили, что окончательное решение будет принято в течение трех недель.СМИ связались с некоторыми банками, и те рассказали, в чем дело. Подобные проверки проводятся в рамках выполнения «антиотмывочного» федерального закона №115. Теперь они обязаны проверять все суммы, превышающие 600 тысяч рублей. При этом по собственному усмотрению они могут запрашивать документы и на более мелкие транзакции.