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Яна Рудковская не стесняется собственного возраста

Телеведущая Яна Рудковская опубликовала в сети Instagram новые фотографии с отдыха на греческом острове. Артистка позирует в купальнике, не стесняясь собственного возраста.
Яна Рудковская не стесняется собственного возраста

Теледива Яна Рудковская отдыхает на греческом острове Миконос, откуда делится фотографиями в купальнике. Накануне артистка опубликовала видео, на котором запечатлено, как звезда дефилирует на берегу. Знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру, а также призвала поклонников не стесняться своего возраста. Рудковская отметила, что гордится тем, что ей 44 года и не понимает комплексов по этому поводу. Телеведущая против дискриминации по возрасту и считает, что все придут даже к 80 годам, если повезет.

В комментариях поклонники выразили свое восхищение фигурой артистки, отметив, что в свои годы она выглядит очень привлекательно. Поддержали звезду также певица Светлана Лобода и модель Наталья Якимчик.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:20

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