Яна Рудковская не стесняется собственного возраста

Теледива Яна Рудковская отдыхает на греческом острове Миконос, откуда делится фотографиями в купальнике. Накануне артистка опубликовала видео, на котором запечатлено, как звезда дефилирует на берегу. Знаменитость продемонстрировала подтянутую фигуру, а также призвала поклонников не стесняться своего возраста. Рудковская отметила, что гордится тем, что ей 44 года и не понимает комплексов по этому поводу. Телеведущая против дискриминации по возрасту и считает, что все придут даже к 80 годам, если повезет.В комментариях поклонники выразили свое восхищение фигурой артистки, отметив, что в свои годы она выглядит очень привлекательно. Поддержали звезду также певица Светлана Лобода и модель Наталья Якимчик.