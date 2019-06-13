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Пожар на Universal Studios уничтожил полмиллиона оригинальных музыкальных записей

Более 11 лет назад вспыхнувший на Universal Studios масштабный пожар уничтожил около полумиллиона записей оригинальных альбомов легендарных исполнителей и групп. Материалы хранились в архиве UMG (Universal Music Group).
Пожар на Universal Studios уничтожил полмиллиона оригинальных музыкальных записей

Сразу после пожара представители UMG говорили о «незначительном ущербе», нанесённом огнём, и только недавно стали известны масштабы потерь для истории музыки. Зарубежное издание New York Times называет произошедшее ЧП «самой большой катастрофой музыкального бизнеса». Материальный ущерб оценён в 150 млн долларов, но ценность архивных материалов для истории деньгами измерить невозможно.

Среди уничтоженных пожаром записей был оригинал альбома «Nevermind» легендарной группы Nirvana, а R.E.M уже более 10 лет не может добиться от UMG данных о судьбе своих материалов. По имеющейся информации, безвозвратно уничтожены оригинальные работы сэра Элтона Джона, Би Би Кинга, Нила Даймонда, Стинга, Шерил Кроу и других известных музыкантов.



 
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Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:16

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