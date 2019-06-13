Пожар на Universal Studios уничтожил полмиллиона оригинальных музыкальных записей





Сразу после пожара представители UMG говорили о «незначительном ущербе», нанесённом огнём, и только недавно стали известны масштабы потерь для истории музыки. Зарубежное издание New York Times называет произошедшее ЧП «самой большой катастрофой музыкального бизнеса». Материальный ущерб оценён в 150 млн долларов, но ценность архивных материалов для истории деньгами измерить невозможно.Среди уничтоженных пожаром записей был оригинал альбома «Nevermind» легендарной группы Nirvana, а R.E.M уже более 10 лет не может добиться от UMG данных о судьбе своих материалов. По имеющейся информации, безвозвратно уничтожены оригинальные работы сэра Элтона Джона, Би Би Кинга, Нила Даймонда, Стинга, Шерил Кроу и других известных музыкантов.