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Путин предрек нормализацию отношений России и Украины

Российско-украинские отношения вновь будут восстановлены. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин в разговоре с работниками СМИ.
Путин предрек нормализацию отношений России и Украины

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины отношения между двумя государствами станут добропорядочными, как и прежде. Путин выразил надежду, что новые правители соседней республики станут работать более энергично в сфере восстановления отношений с Россией, а также активно станут решать и внутренние проблемы. Также Владимир Путин понадеялся, что Киев откажется от русофобской риторики при попытке оправдать имеющиеся проблемы в стране. Любовь прежнего руководства Украины к Западу президент РФ объяснил желанием представителей режима Петра Порошенко получить личную выгоду и хранением там своих денежных активов.

До этого российский лидер заявил, что не против личного знакомства со своим украинским коллегой. Глава Кремля при этом отметил, что команда Зеленского пока никаким образом не проявила себя в этом вопросе.



 
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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:46

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