«С Шараповой во главе»: Самые молодые богатые знаменитости России





За период 2018-2019 теннисистка заработала 21,9 млн долларов. Помимо спорта Мария Юрьевна получает доход от конфетного бизнеса. О становлении успешного дела рассказал агент Шараповой Макс Айзенбенд.Изучив рынок, спортсменка вместе с агентом нашла возможность на огромном рынке сладостей, который, по прогнозам, к 2025 году достигнет 19,6 млрд долларов. Первым продуктов бренда Шараповой «Sugarpov» стали жевательные конфеты. Продукция получилась очень дорогая, превзойдя в цене лидера рынка Haribo в пять раз. Несмотря на это, люди были готовы платить за качество, и бизнес пошел в гору. Сейчас конфеты теннисистки продаются в 22 странах, в том числе России.В 2016 году Шарапова по совету партнера Traub начала выпускать шоколад с клубничной начинкой. Продукт нашел своего потребителя и демонстрирует хорошие показатели. Уже через год продажи компании оценивались в 12 млн долларов.«Sugarpov» – это не единственный бизнес спортсменки. Знаменитость совместно с архитектором Дэном Мейсом разрабатывает спортивные залы для гостиниц, инвестирует в компанию по производству солнцезащитного крема Supergoop и приложение для общения со звездами Charly, владеет долей в UFC.С самого детства уроженка Нижнего Новгорода вела борьбу за выживание, работая продавщицей, чтобы помочь матери и сестре-инвалиду. Друг посоветовал красивой и длинноногой Водяновой пройти обучение в школе моделей, и она согласилась. На яркую девушку обратил внимание агент, предложивший контракт с агентством Viva Model Management и работу в Париже.Город любви не показался 17-летней девушке сказочным местом, поскольку ей приходилось носиться по кастингам в поисках работы. Благодаря своему таланту и сильному духу нижегородка покорила «колыбель моды» и стала самой высокооплачиваемой и успешной моделью. Ее заработок за прошлый год достиг 7 млн долларов.Один из самых успешных российских музыкантов и завидный холостяк черпает заработок из концертной деятельности и съемок в рекламных роликах. Крид участвовал в кампании Сбербанка, Samsung, «Глория Джинс», «Гарнье».В прошлом году певец объявил, что намерен последовать примеру коллег и заняться бизнесом. Знаменитость не стал рассказывать о новом проекте, попросив фанатов набраться терпения. На данный момент годовой доход артиста составляет 3,6 млн рублей. Сумма неизменна на протяжении нескольких лет.Успешная певица, считающаяся одной из самых стильных и модных артисток российского шоу-бизнеса, открыла собственный магазин одежды Gagarashop или POLINA GAGARINA SHOP. На данный момент бутик существует только в интернете, но, если бизнес начнет развиваться, Гагарина готова отправиться на завоевание оффлайн-пространства. Коллекция одежды состоит из брендированных свитшотов и футболок с нанесенными на них строчками из песен знаменитости.Гонорар певицы за одно 2-часовое выступление составляет 1,2 млн рублей. Аналогичную сумму звезда получает за участие в фестивалях. Корпоративы приносят еще 1 млн рублей. Суммарный доход от всех видов деятельности составляет 3 млн долларов.Ведущий Comedy Club зарабатывает не только на стендапах, но и на съемках в рекламе, озвучивании мультфильмов, тренингах, продаже брендовой одежды. Годовой доход комика составляет 1,5 млн долларов.Премьера Comedy Club состоялась в апреле 2005 года и уже через пару лет передача стала приносить участникам нешуточные деньги. Кроме данной программы Воля получает прибыль от проектов «Песни» и «Импровизация» на ТНТ. Супругу Ляйсан Утяшевой принадлежит две трети акций Comedy Club Production. Еще 50 тыс. долларов артист может заработать во время проведения корпоративной вечеринки. Отличный доход приносит гастрольная деятельность, поскольку стоимость одного билета на Волю обходится фанатам в среднем в 1500 рублей.В 2012 году Воля с супругой начал выпускать одежду под брендом «Volя Wear». В коллекцию входят спортивные брюки, толстовки, футболки. Один фирменный костюм в звездном магазине в среднем стоит 10 тыс. рублей.Стендап-комик является автором образовательного проекта «Сила воли», который должен научить людей правильно мыслить, шутить, доносить мнение до окружающих. Двухмесячный курс обучения ораторскому и актерскому искусству у Воли стоит 18 тыс. рублей.