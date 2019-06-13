Звезда «Дома-2» Леша Самсонов показал завтрак, который ему приготовила «любимая жена»

«Пока я просыпался, моя любимая жена сделала завтрак. Люблю Тебя», - написал Алексей под свежим кадром.

«Какая же Мария умничка! Что ж первый муж-то от нее такой ушел?» - задались вопросом некоторые фолловеры.

Судя по всему, второй брак для Самсонова оказался более успешным, чем первый. Каждый день Алексей публикует у себя на страничке в Instagram посты, в которых ясно дает понять подписчикам, что живет в мире, где царит любовь и спокойствие, ведь новая возлюбленная буквально окружила его заботой и лаской.Несколько часов назад Самсонов выложил в личном микроблоге снимок, на котором продемонстрировал фолловерам завтрак, приготовленный его «любимой женой».Стоит отметить, что поклонники Самсонова тут же обратили внимание на то, что его супруга Мария не просто приготовила яичницу и сосиски, но и уделила особое внимание красивой подаче. Также возлюбленная Алексея приготовила к глазунье картофель с гарниром, сырники и блинчики с начинкой внутри, а на стол поставила чай и небольшой фужер с коньяком.Нужно сказать, что роскошная сервировка стола и разнообразие блюд на завтрак очень порадовали поклонников Самсонова. По словам читателей, Мария является прекрасной хозяйкой и Алексею с ней очень повезло.