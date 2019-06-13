АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«С Шараповой во главе»: Самые молодые богатые знаменитости России
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Звезда «Дома-2» Леша Самсонов показал завтрак, который ему приготовила «любимая жена»

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Самсонов продемонстрировал подписчикам, какой завтрак приготовила ему «любимая жена». Телезнаменитость решил не упускать возможности и в очередной раз признался в любви экс-супруге известного футболиста московского «Спартака» Андрея Ещенко.

Звезда «Дома-2» Леша Самсонов показал завтрак, который ему приготовила «любимая жена»

Судя по всему, второй брак для Самсонова оказался более успешным, чем первый. Каждый день Алексей публикует у себя на страничке в Instagram посты, в которых ясно дает понять подписчикам, что живет в мире, где царит любовь и спокойствие, ведь новая возлюбленная буквально окружила его заботой и лаской.

Несколько часов назад Самсонов выложил в личном микроблоге снимок, на котором продемонстрировал фолловерам завтрак, приготовленный его «любимой женой».

«Пока я просыпался, моя любимая жена сделала завтрак. Люблю Тебя», - написал Алексей под свежим кадром.


Звезда «Дома-2» Леша Самсонов показал завтрак, который ему приготовила «любимая жена»

Стоит отметить, что поклонники Самсонова тут же обратили внимание на то, что его супруга Мария не просто приготовила яичницу и сосиски, но и уделила особое внимание красивой подаче. Также возлюбленная Алексея приготовила к глазунье картофель с гарниром, сырники и блинчики с начинкой внутри, а на стол поставила чай и небольшой фужер с коньяком.

Нужно сказать, что роскошная сервировка стола и разнообразие блюд на завтрак очень порадовали поклонников Самсонова. По словам читателей, Мария является прекрасной хозяйкой и Алексею с ней очень повезло.

«Какая же Мария умничка! Что ж первый муж-то от нее такой ушел?» - задались вопросом некоторые фолловеры.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лера Кудрявцева подарила дочери дорогой
Fujifilm представила миниатюрную камеру
Звезда «Дома-2» Леша Самсонов показал
В США мужчина отбил домашнего пса у
"Люди в чёрном - 4" получил самый
Эксперт назвал 4 негативно влияющих на
«С Шараповой во главе»: Самые молодые
«Дом-2»: Саша Черно призналась, что по
Дмитрий Шепелев признался, что по ночам
Илон Маск создаст автомобиль-амфибию из
Звезда "Папиных дочек" Екатерина
Звезда «Дома-2» Саша Артемова
Ученые: Люди выбирают возлюбленных,
«Мифы о женской дружбе на «Доме-2»:
Рэпер Гуф спровоцировал слухи о тайной
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Минобрнауки собирается выдавать
В Сети появился компромат на новую
Риту Ору в мини-платье засняли в
Netflix снимет второй сезон сериала
Врачи рассказали о полезных свойствах
Компания Kia презентовала новый седан
Ленни Кравиц выступит в Сочи на
Ученые из Японии предупредили об
Юрий Соломин рассказал об отношениях с
Медики рассказали о первых симптомах
Компания Samsung презентовала новый
Ирина Пегова гостит у родителей в
Названы самые редкие и странные
Филипп Киркоров повторил фото из
Просмотреть все новости