Звезда «Дома-2» Леша Самсонов показал завтрак, который ему приготовила «любимая жена»
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Самсонов продемонстрировал подписчикам, какой завтрак приготовила ему «любимая жена». Телезнаменитость решил не упускать возможности и в очередной раз признался в любви экс-супруге известного футболиста московского «Спартака» Андрея Ещенко.
Судя по всему, второй брак для Самсонова оказался более успешным, чем первый. Каждый день Алексей публикует у себя на страничке в Instagram посты, в которых ясно дает понять подписчикам, что живет в мире, где царит любовь и спокойствие, ведь новая возлюбленная буквально окружила его заботой и лаской.
Несколько часов назад Самсонов выложил в личном микроблоге снимок, на котором продемонстрировал фолловерам завтрак, приготовленный его «любимой женой».
Стоит отметить, что поклонники Самсонова тут же обратили внимание на то, что его супруга Мария не просто приготовила яичницу и сосиски, но и уделила особое внимание красивой подаче. Также возлюбленная Алексея приготовила к глазунье картофель с гарниром, сырники и блинчики с начинкой внутри, а на стол поставила чай и небольшой фужер с коньяком.
Нужно сказать, что роскошная сервировка стола и разнообразие блюд на завтрак очень порадовали поклонников Самсонова. По словам читателей, Мария является прекрасной хозяйкой и Алексею с ней очень повезло.
Судя по всему, второй брак для Самсонова оказался более успешным, чем первый. Каждый день Алексей публикует у себя на страничке в Instagram посты, в которых ясно дает понять подписчикам, что живет в мире, где царит любовь и спокойствие, ведь новая возлюбленная буквально окружила его заботой и лаской.
Несколько часов назад Самсонов выложил в личном микроблоге снимок, на котором продемонстрировал фолловерам завтрак, приготовленный его «любимой женой».
«Пока я просыпался, моя любимая жена сделала завтрак. Люблю Тебя», - написал Алексей под свежим кадром.
Стоит отметить, что поклонники Самсонова тут же обратили внимание на то, что его супруга Мария не просто приготовила яичницу и сосиски, но и уделила особое внимание красивой подаче. Также возлюбленная Алексея приготовила к глазунье картофель с гарниром, сырники и блинчики с начинкой внутри, а на стол поставила чай и небольшой фужер с коньяком.
Нужно сказать, что роскошная сервировка стола и разнообразие блюд на завтрак очень порадовали поклонников Самсонова. По словам читателей, Мария является прекрасной хозяйкой и Алексею с ней очень повезло.
«Какая же Мария умничка! Что ж первый муж-то от нее такой ушел?» - задались вопросом некоторые фолловеры.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:27