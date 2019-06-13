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Fujifilm представила миниатюрную камеру Instax LiPlay с моментальной печатью фото

Компания Fujifilm представила свою новую миниатюрную камеру семейства Instax – LiPlay. Новинка является самой компактной из всего модельного ряда, но имеет несколько отличительных особенностей – моментальная печать и способность размещать на фото небольшие аудиозаписи в виде QR-кода.
Fujifilm представила миниатюрную камеру Instax LiPlay с моментальной печатью фото

Миниатюрные камеры компании Fujifilm уже не раз удивляли покупателей своим функционалам. Новинка Instax LiPlay получила сразу несколько функций, делающих ее уникальным устройством. Во-первых, она может моментально печатать сделанные снимки. Во-вторых, устройство в состоянии размещать на фото 15-секундные аудиозаписи в виде QR-кода. Они будут в течение года храниться на облачном сервисе бренда, откуда их можно воспроизвести.

Миниатюрная камера Fujifilm Instax LiPlay получит 2,7-дюймовый экран, Bluetooth и разъем micro-USB для зарядки. Устройство имеет габариты 82,5x122,9x36,7 мм и вес 255 г. На полной зарядке новинка в состоянии сделать до 100 снимков.

Гаджетом можно будет управлять через подключенный смартфон. Это позволит просматривать фото на большом и качественном дисплее, редактировать их, менять рамки и фильтры, а также многое другое.

Миниатюрная камера Fujifilm Instax LiPlay выйдет на рынок уже в июне. Новинка имеет три цвета: черный, белый и розовое золото. Цена устройства – 12 990 рублей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:32

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