Fujifilm представила миниатюрную камеру Instax LiPlay с моментальной печатью фото





Миниатюрные камеры компании Fujifilm уже не раз удивляли покупателей своим функционалам. Новинка Instax LiPlay получила сразу несколько функций, делающих ее уникальным устройством. Во-первых, она может моментально печатать сделанные снимки. Во-вторых, устройство в состоянии размещать на фото 15-секундные аудиозаписи в виде QR-кода. Они будут в течение года храниться на облачном сервисе бренда, откуда их можно воспроизвести.Миниатюрная камера Fujifilm Instax LiPlay получит 2,7-дюймовый экран, Bluetooth и разъем micro-USB для зарядки. Устройство имеет габариты 82,5x122,9x36,7 мм и вес 255 г. На полной зарядке новинка в состоянии сделать до 100 снимков.Гаджетом можно будет управлять через подключенный смартфон. Это позволит просматривать фото на большом и качественном дисплее, редактировать их, менять рамки и фильтры, а также многое другое.Миниатюрная камера Fujifilm Instax LiPlay выйдет на рынок уже в июне. Новинка имеет три цвета: черный, белый и розовое золото. Цена устройства – 12 990 рублей.