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В США мужчина отбил домашнего пса у самки медведя у себя во дворе

Житель Калифорнии пострадал в драке с самкой медведя, когда защищал от нападения хищника своего пса. Инцидент произошел в пригороде Лос-Анджелеса.
В США мужчина отбил домашнего пса у самки медведя у себя во дворе

Медведица с детенышем проникли во двор жилого дома, где медвежонка атаковала домашняя собака. Хищница бросилась защищать своего потомка, но в ситуацию вмешался 50-летний хозяин дома, видя, что его псу грозит смертельная опасность. Он начал бить медведицу ногой, но та в ответ стала царапать и кусать его.

В результате драки мужчину госпитализировали, его жизни угрозы нет. С псом тоже все в порядке. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и отдела охраны дикой природы усыпили медведицу и ее детеныша, после чего увезли их и выпустят в лесу.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:23

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