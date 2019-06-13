В США мужчина отбил домашнего пса у самки медведя у себя во дворе





Медведица с детенышем проникли во двор жилого дома, где медвежонка атаковала домашняя собака. Хищница бросилась защищать своего потомка, но в ситуацию вмешался 50-летний хозяин дома, видя, что его псу грозит смертельная опасность. Он начал бить медведицу ногой, но та в ответ стала царапать и кусать его.В результате драки мужчину госпитализировали, его жизни угрозы нет. С псом тоже все в порядке. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и отдела охраны дикой природы усыпили медведицу и ее детеныша, после чего увезли их и выпустят в лесу.