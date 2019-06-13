"Люди в чёрном - 4" получил самый низкий рейтинг от кинокритиков





В России «Люди в чёрном – 4» с Крисом Хемсвортом, Ребеккой Фергюсон, Кумэйлом Нанджиани и другими актёрами выпустили в прокат вчера, 12 июня. К этому моменту западные критики уже высказали мнение о франшизе, причём в большинстве оно оказалось негативным. Так, один из них назвал «Люди в чёрном: Интернешнл» самым слабым эпизодом с абсолютно неинтересным сюжетом.Эксперт из «The Gardian» посоветовал киностудии Sony забыть о франшизе, рейтинг которой с каждой вышедшей на экраны новой частью только снижается. Другие называют попытки «апелляции» к оригиналу «несмешными и раздражающими».