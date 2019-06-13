АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«С Шараповой во главе»: Самые молодые богатые знаменитости России
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

"Люди в чёрном - 4" получил самый низкий рейтинг от кинокритиков

Четвёртая часть научно-фантастического боевика с элементами комедии «Люди в чёрном» («Men in Black), получила самый низкий рейтинг от западных кинокритиков. Оценка профессионалов не превышает 32%, что для данного фильма является «разгромным» результатом.
"Люди в чёрном - 4" получил самый низкий рейтинг от кинокритиков

В России «Люди в чёрном – 4» с Крисом Хемсвортом, Ребеккой Фергюсон, Кумэйлом Нанджиани и другими актёрами выпустили в прокат вчера, 12 июня. К этому моменту западные критики уже высказали мнение о франшизе, причём в большинстве оно оказалось негативным. Так, один из них назвал «Люди в чёрном: Интернешнл» самым слабым эпизодом с абсолютно неинтересным сюжетом.

Эксперт из «The Gardian» посоветовал киностудии Sony забыть о франшизе, рейтинг которой с каждой вышедшей на экраны новой частью только снижается. Другие называют попытки «апелляции» к оригиналу «несмешными и раздражающими».



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лера Кудрявцева подарила дочери дорогой
Fujifilm представила миниатюрную камеру
Звезда «Дома-2» Леша Самсонов показал
В США мужчина отбил домашнего пса у
"Люди в чёрном - 4" получил самый
Эксперт назвал 4 негативно влияющих на
«С Шараповой во главе»: Самые молодые
«Дом-2»: Саша Черно призналась, что по
Дмитрий Шепелев признался, что по ночам
Илон Маск создаст автомобиль-амфибию из
Звезда "Папиных дочек" Екатерина
Звезда «Дома-2» Саша Артемова
Ученые: Люди выбирают возлюбленных,
«Мифы о женской дружбе на «Доме-2»:
Рэпер Гуф спровоцировал слухи о тайной
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Минобрнауки собирается выдавать
В Сети появился компромат на новую
Риту Ору в мини-платье засняли в
Netflix снимет второй сезон сериала
Врачи рассказали о полезных свойствах
Компания Kia презентовала новый седан
Ленни Кравиц выступит в Сочи на
Ученые из Японии предупредили об
Юрий Соломин рассказал об отношениях с
Медики рассказали о первых симптомах
Компания Samsung презентовала новый
Ирина Пегова гостит у родителей в
Названы самые редкие и странные
Филипп Киркоров повторил фото из
Просмотреть все новости