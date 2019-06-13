Дмитрий Шепелев признался, что по ночам ему снятся Бейонсе и Рианна

Артист рассказал о своем сне за завтраком, где признался, что сначала ему приснилась Бейонсе. Потом она превратилась в Рианну, но к тому времени они уже обменялись телефонами. Шепелев признался, что Рианна ему никогда не нравилась, но тогда уже было поздно. На новом опубликованном в Instagram снимке артист позирует в домашней одежде за завтраком с наколотой на вилку клубникой. В подписи к публикации телеведущий признался, что любит завтракать долго, а просыпается в 07:30.Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске готовится к поступлению в первый класс. Телеведущий рассказывает поклонникам, что ищет подходящую школу для ребенка, где его не станут “ломать” во время обучения. О своей личной жизни артист не распространяется, но известно, что он находится в непростых отношениях с родителями Фриске.