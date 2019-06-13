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Эксперт назвал 4 негативно влияющих на кожу лица продукта

Доктор Нигма Талиб, эксперт по уходу за кожей лица, рассказала о том, какие 4 продукта негативно влияют на ее состояние. Специалист выделила алкоголь, молочное, глютен и сладкое, от них лучше отказаться, что сразу приведет к заметному результату.
Эксперт назвал 4 негативно влияющих на кожу лица продукта

Эксперт отмечает: все перечисленные продукты действительно негативно влияют на кожу лица, что приводит к образованию множества проблем. Алкоголь провоцирует покраснения глаз, обвисшие веки, сухость, расширенные поры и морщины. Все это в комплексе приведет к быстрому ухудшению внешнего вида данной части тела. Для полного решения подобных проблем надо на 3 недели отказаться от алкоголя.

Второй продукт, негативно влияющий на кожу лица – молочное. Подобная еда способна спровоцировать мешки и синяки под глазами, опухание век, пятна и белые прыщи на подбородке. Метод борьбы аналогичен прошлому неполезному продукту – отказ на 3 недели.

Следующая еда, отмеченная экспертами – та, что содержит глютен. Данное вещество может негативно влиять на организм не только тех людей, которые не в состоянии его переносить, но и на здоровых. От глютена могут опухать и краснеть веки, появляться воспаления на подбородке, а также темные пигментные пятна. Эксперт советует людям сократить число потребления этих продуктов, а также чаще пить воду.

Сладкое, отмечает врач, негативно влияет на кожу лица. Подобные продукты провоцируют морщины на лбу, прыщи и отеки. Людям лучше навсегда отказаться от такой еды.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:15

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