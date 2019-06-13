Илон Маск создаст автомобиль-амфибию из фильма про Джеймса Бонда





Во время мероприятия один из его участников поинтересовался, имеется ли в планах Tesla идея о разработке машины, способной перемещаться под водой. В ответ Илон Маск заявил, что на сегодня фирма обладает проектом создания транспорта-амфибии, схожей с тем, что был киноленте «Шпион, который меня любил» о Джеймсе Бонде: тот автомобиль по сюжету мог превращаться в субмарину. По данным СМИ, несколько лет назад Маск купил эту машину на торгах почти за миллион долларов, хотя в реальной жизни она не способна находиться под толщей воды.Как заявил руководитель Tesla, технически возможно создать такую машину, но новинка не будет пользоваться на рынке большой популярностью. Чтобы сконструировать автомобиль-амфибию, потребуется немалых усилий, но Маск готов к этому.