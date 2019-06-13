Ученые: Люди выбирают возлюбленных, подобных бывшим партнерам





Переживший болезненную разлуку человек при попытке начать новые отношения руководствуется прошлым опытом. Он осознает, что схожие особенности характера у нового партнера могут привести к такому же конечному итогу расставанию. Чтобы более кардинально разобраться в ситуации, научные сотрудники Университета Торонто решили провести эксперимент.Работа продлилась девять лет, были задействованы 332 человека. От них требовалось каждый год сообщать ученым данные о подробностях новых отношений и описание избранников. Собрав полученную информацию, психологи пришли к выводу, что новые и прежние возлюбленные респондентов были похожи некоторыми качествами. При этом менее всего попадали в эту «ловушку» люди, которые стремились получить новый опыт, поэтому они искали совершенно другой типаж.