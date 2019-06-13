Ученые: Люди выбирают возлюбленных, подобных бывшим партнерам
Люди терпят неудачу в новых отношениях, когда выбирают партнера, который напоминает им бывшего возлюбленного. К такому решению пришли ученые из Канады.
Переживший болезненную разлуку человек при попытке начать новые отношения руководствуется прошлым опытом. Он осознает, что схожие особенности характера у нового партнера могут привести к такому же конечному итогу расставанию. Чтобы более кардинально разобраться в ситуации, научные сотрудники Университета Торонто решили провести эксперимент.
Работа продлилась девять лет, были задействованы 332 человека. От них требовалось каждый год сообщать ученым данные о подробностях новых отношений и описание избранников. Собрав полученную информацию, психологи пришли к выводу, что новые и прежние возлюбленные респондентов были похожи некоторыми качествами. При этом менее всего попадали в эту «ловушку» люди, которые стремились получить новый опыт, поэтому они искали совершенно другой типаж.
Переживший болезненную разлуку человек при попытке начать новые отношения руководствуется прошлым опытом. Он осознает, что схожие особенности характера у нового партнера могут привести к такому же конечному итогу расставанию. Чтобы более кардинально разобраться в ситуации, научные сотрудники Университета Торонто решили провести эксперимент.
Работа продлилась девять лет, были задействованы 332 человека. От них требовалось каждый год сообщать ученым данные о подробностях новых отношений и описание избранников. Собрав полученную информацию, психологи пришли к выводу, что новые и прежние возлюбленные респондентов были похожи некоторыми качествами. При этом менее всего попадали в эту «ловушку» люди, которые стремились получить новый опыт, поэтому они искали совершенно другой типаж.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:43