Звезда "Папиных дочек" Екатерина Старшова показала романтические отношения с бойфрендом
Российская телеактриса Екатерина Старшова, прославившаяся благодаря роли Полины Васнецовой в ситкоме «Папины дочки», на странице в Instagram опубликовала романтичное фото, признавшись в чувствах к бойфренду. На фото 17-летняя артистка нежно обнимает возлюбленного, не показывая при этом лицо парня поклонникам.
За личной жизнью актрисы Екатерины Старшовой, известной в любимом многими зрителями сериале под прозвищем Пуговка, в соцсети следят более ста тысяч подписчиков. Недавно она рассказывала, что устала от популярности, поэтому перестала сниматься в кино, в дальнейшем планируя осваивать в вузе профессию врача. Сейчас Старшова увлекается танцами и фигурным катанием, редко даёт интервью и не рассказывает о том, что происходит в её жизни.
Недавно в аккаунте Екатерины Старшовой появилось фото с возлюбленным, в подписи к которому она кратко призналась в любви молодому человеку. Пара в кадре стоит, крепко обнявшись и спрятав лица от объектива камеры. Многие фолловеры до сих пор воспринимают артистку маленькой Пуговкой, говоря о том, что ей рано начинать романтические отношения. Другие же напоминают о возрасте Старшовой и пишут, что она давно выросла, а появление в её жизни возлюбленного только подтверждает эти слова.
За личной жизнью актрисы Екатерины Старшовой, известной в любимом многими зрителями сериале под прозвищем Пуговка, в соцсети следят более ста тысяч подписчиков. Недавно она рассказывала, что устала от популярности, поэтому перестала сниматься в кино, в дальнейшем планируя осваивать в вузе профессию врача. Сейчас Старшова увлекается танцами и фигурным катанием, редко даёт интервью и не рассказывает о том, что происходит в её жизни.
Недавно в аккаунте Екатерины Старшовой появилось фото с возлюбленным, в подписи к которому она кратко призналась в любви молодому человеку. Пара в кадре стоит, крепко обнявшись и спрятав лица от объектива камеры. Многие фолловеры до сих пор воспринимают артистку маленькой Пуговкой, говоря о том, что ей рано начинать романтические отношения. Другие же напоминают о возрасте Старшовой и пишут, что она давно выросла, а появление в её жизни возлюбленного только подтверждает эти слова.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:56