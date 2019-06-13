Рэпер Гуф спровоцировал слухи о тайной свадьбе с Кети Топурией

В новой публикации рэпер Гуф загадочно отметил: “Она сказала “да”, но имени невесты не назвал. На новом снимке артист позирует в нарядном костюме с бабочкой. В режиме Stories музыкант запечатлен на фоне авто, а также показывает купюры на асфальте. Поклонники уверены, что рэпер Гуф женился на Кети Топурии, с которой имеет сложные отношения. Причиной громкого расставания пары стала связь артиста с 18-летней фанаткой Яной Шевцовой.В комментариях под фото фолловеры оценили внешний вид рэпера, а также предположили, что он выступил на чужой свадьбе приглашенным гостем или в любой другой роли. На данный момент артист никак не комментирует слухи о тайной свадьбе с Кети Топурией.