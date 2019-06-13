АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«С Шараповой во главе»: Самые молодые богатые знаменитости России
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Звезда «Дома-2» Саша Артемова призналась, что будет воспитывать своего ребенка точно так же, как ее растила мама

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Артемова (Кузина) заявила, что будет воспитывать своего первенца точно так же, как ее в свое время растила родительница. По словам длинноволосой красавицы, с самого детства ее мама вкладывала в нее самое лучшее и самое ценное.

Звезда «Дома-2» Саша Артемова призналась, что будет воспитывать своего ребенка точно так же, как ее растила мама

Совсем скоро Саша Артемова впервые станет мамой, к чему 24-летняя девушка тщательно готовится. Сейчас девушка раздумывает на тему того, как же она себя будет вести, чтобы воспитать по-настоящему достойного человека. Пример, как оказалось, супруга Евгения Кузина будет брать со своей родительницы.

Несколько часов назад Артемова опубликовала у себя на страничке в Instagram видеоролик, в котором заявила, что не понимает девушек, которые то и дело критикуют ее. По мнению Александры, такими озлобленными могут быть только те женщины, которых попросту неправильно воспитывали.

«Просто диву даюсь, девочки! Какие же вы бываете озлобленные, злые! Вы какие-то закомплексованные и неуверенные в себе! Обиженные! Женщины, научитесь себя любить, научитесь себя ценить! Мне очень жаль, что вас воспитывали так!» - подчеркнула на записи экс-участница «Дома-2».


Звезда «Дома-2» Саша Артемова призналась, что будет воспитывать своего ребенка точно так же, как ее растила мама

В посте под видеозаписью Артемова поспешила объяснить, почему она всегда и при любых обстоятельствах будет любить себя и считать красивой. По словам Саши, именно это с детства вкладывала в нее ее родительница, за что она очень ей благодарна.

Как утверждает Артемова, точно так же она будет воспитывать своего наследника и с детства будет давать ему сил и внутренней уверенности.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лера Кудрявцева подарила дочери дорогой
Fujifilm представила миниатюрную камеру
Звезда «Дома-2» Леша Самсонов показал
В США мужчина отбил домашнего пса у
"Люди в чёрном - 4" получил самый
Эксперт назвал 4 негативно влияющих на
«С Шараповой во главе»: Самые молодые
«Дом-2»: Саша Черно призналась, что по
Дмитрий Шепелев признался, что по ночам
Илон Маск создаст автомобиль-амфибию из
Звезда "Папиных дочек" Екатерина
Звезда «Дома-2» Саша Артемова
Ученые: Люди выбирают возлюбленных,
«Мифы о женской дружбе на «Доме-2»:
Рэпер Гуф спровоцировал слухи о тайной
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Минобрнауки собирается выдавать
В Сети появился компромат на новую
Риту Ору в мини-платье засняли в
Netflix снимет второй сезон сериала
Врачи рассказали о полезных свойствах
Компания Kia презентовала новый седан
Ленни Кравиц выступит в Сочи на
Ученые из Японии предупредили об
Юрий Соломин рассказал об отношениях с
Медики рассказали о первых симптомах
Компания Samsung презентовала новый
Ирина Пегова гостит у родителей в
Названы самые редкие и странные
Филипп Киркоров повторил фото из
Просмотреть все новости