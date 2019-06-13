Звезда «Дома-2» Саша Артемова призналась, что будет воспитывать своего ребенка точно так же, как ее растила мама
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Александра Артемова (Кузина) заявила, что будет воспитывать своего первенца точно так же, как ее в свое время растила родительница. По словам длинноволосой красавицы, с самого детства ее мама вкладывала в нее самое лучшее и самое ценное.
Совсем скоро Саша Артемова впервые станет мамой, к чему 24-летняя девушка тщательно готовится. Сейчас девушка раздумывает на тему того, как же она себя будет вести, чтобы воспитать по-настоящему достойного человека. Пример, как оказалось, супруга Евгения Кузина будет брать со своей родительницы.
Несколько часов назад Артемова опубликовала у себя на страничке в Instagram видеоролик, в котором заявила, что не понимает девушек, которые то и дело критикуют ее. По мнению Александры, такими озлобленными могут быть только те женщины, которых попросту неправильно воспитывали.
В посте под видеозаписью Артемова поспешила объяснить, почему она всегда и при любых обстоятельствах будет любить себя и считать красивой. По словам Саши, именно это с детства вкладывала в нее ее родительница, за что она очень ей благодарна.
Как утверждает Артемова, точно так же она будет воспитывать своего наследника и с детства будет давать ему сил и внутренней уверенности.
Совсем скоро Саша Артемова впервые станет мамой, к чему 24-летняя девушка тщательно готовится. Сейчас девушка раздумывает на тему того, как же она себя будет вести, чтобы воспитать по-настоящему достойного человека. Пример, как оказалось, супруга Евгения Кузина будет брать со своей родительницы.
Несколько часов назад Артемова опубликовала у себя на страничке в Instagram видеоролик, в котором заявила, что не понимает девушек, которые то и дело критикуют ее. По мнению Александры, такими озлобленными могут быть только те женщины, которых попросту неправильно воспитывали.
«Просто диву даюсь, девочки! Какие же вы бываете озлобленные, злые! Вы какие-то закомплексованные и неуверенные в себе! Обиженные! Женщины, научитесь себя любить, научитесь себя ценить! Мне очень жаль, что вас воспитывали так!» - подчеркнула на записи экс-участница «Дома-2».
В посте под видеозаписью Артемова поспешила объяснить, почему она всегда и при любых обстоятельствах будет любить себя и считать красивой. По словам Саши, именно это с детства вкладывала в нее ее родительница, за что она очень ей благодарна.
Как утверждает Артемова, точно так же она будет воспитывать своего наследника и с детства будет давать ему сил и внутренней уверенности.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:51