Звезда «Дома-2» Саша Артемова призналась, что будет воспитывать своего ребенка точно так же, как ее растила мама

«Просто диву даюсь, девочки! Какие же вы бываете озлобленные, злые! Вы какие-то закомплексованные и неуверенные в себе! Обиженные! Женщины, научитесь себя любить, научитесь себя ценить! Мне очень жаль, что вас воспитывали так!» - подчеркнула на записи экс-участница «Дома-2».

Совсем скоро Саша Артемова впервые станет мамой, к чему 24-летняя девушка тщательно готовится. Сейчас девушка раздумывает на тему того, как же она себя будет вести, чтобы воспитать по-настоящему достойного человека. Пример, как оказалось, супруга Евгения Кузина будет брать со своей родительницы.Несколько часов назад Артемова опубликовала у себя на страничке в Instagram видеоролик, в котором заявила, что не понимает девушек, которые то и дело критикуют ее. По мнению Александры, такими озлобленными могут быть только те женщины, которых попросту неправильно воспитывали.В посте под видеозаписью Артемова поспешила объяснить, почему она всегда и при любых обстоятельствах будет любить себя и считать красивой. По словам Саши, именно это с детства вкладывала в нее ее родительница, за что она очень ей благодарна.Как утверждает Артемова, точно так же она будет воспитывать своего наследника и с детства будет давать ему сил и внутренней уверенности.