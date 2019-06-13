«Мифы о женской дружбе на «Доме-2»: Женя Феофилактова и Даша Пынзарь «переросли» период дружбы на проекте





Не секрет, что многих зрителей «Дома-2» несколько лет назад восхищала дружба Пынзарь и Феофилактовой. Длинноволосые красавицы не только делились между собой самым сокровенным и выезжали вместе за Периметр, но и создавали коалиции против тех ребят, которые им «переходили дорогу».Впрочем, все изменилось после того, как только Феофилактова обзавелась семьей, и у нее родился сын. Тогда Женя, не успев вернуться в Периметр из декретного отпуска, окончательно решила, что хочет отправиться вместе с Антоном Гусевым в «свободное плаванье».В свою очередь Пынзарь продолжала оставаться на Поляне вместе с супругом Сергеем и сыном Артемом. Дарья и Евгения все реже начали видеться, общаться и выкладывать в соцсети общие фотографии, что сразу же насторожило их фанатов. И, как оказалось, не зря.Пынзарь стала одной из близких «проектных» приятельниц Ксении Бородиной, а общение с Феофилактовой у блондинки сошло на «нет». Сейчас на вопросы пользователей о настоящих причинах спора, Женя и Даша стараются не отвечать.По мнению зрителей «Дома-2», этому может свидетельствовать только то, что и Пынзарь и Феофилактова «переросли» период женской дружбы на реалити-шоу.