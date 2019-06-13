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В Сети появился компромат на новую пассию Валерия Блюменкранца Любовь Дробкову

В соцсетях появился компрометирующий материал на новую избранницу Валерия Блюменкранца 19-летнюю Любовь Дробкову. По мнению поклонников, именно эти сведения могут стать для бывшего возлюбленного Иры Пинчук последней каплей, после которой он решит расстаться с девушкой.

В Сети появился компромат на новую пассию Валерия Блюменкранца Любовь Дробкову

Не секрет, что недавно одному из «альфа-самцов» «Дома-2» наконец-таки улыбнулась удача. К Блюменкранцу на шоу пришла эффектная молодая девушка, которая тут же заявила, что готова уже с ним заселиться и заняться «волшебством».

И если этот момент насторожил коллектив «Дома-2» и фанатов Блюменкранца, то сам Валерий довольно спокойно отнеся к такой легкодоступности Дробковой. Молодой отец даже начал говорить коллегам, что у него появилась влюбленность к 19-летней пассии, чего он сам от себя не ожидал.

В Сети появился компромат на новую пассию Валерия Блюменкранца Любовь Дробкову

Впрочем, на днях появился компромат на Дробкову, который явно не понравится Блюменкранцу. Дело в том, что поклонникам Валерия настолько не понравилась Любовь, что они тут же начали искать в Сети доказательства того, что вне Периметра девушка вела довольно разгульный образ жизни. И интернет-пользователям это удалось.

Теперь в соцсетях продолжает распространяться видеоролик, где Дробкова в полуобнаженном виде танцует для далеко не юных мужчин, которые, не стесняясь, снимают ее на видеокамеру. На записи видно, как сама Любовь весьма спокойно реагирует на то, что мужчина трогает ее за интимные места, пишет Ondom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:21

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