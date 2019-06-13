Звезда «Дома-2» Алена Водонаева считает, что проект превратился в распутное место
Бывшая участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что реалити-шоу, которому она в свое время посвятила несколько лет своей жизни, сейчас превратился в аморальное место. При этом знаменитость утверждает, что не имеет никаких прав осуждать нынешних героев телестройки.
На днях Водонаева появилась на «Русском радио», где мило пообщалась с Аллой Довлатовой на проекте «Вечернее шоу». Во время интервью радиоведущая затронула не только личные темы, но и реалити-шоу «Дом-2», благодаря которому Алена прославилась на всю Россию.
По словам Водонаевой, в те времена, когда она являлась участником «Дома-2», руководство строго относилось к ним, и на шоу не было такой вседозволенности и распутства, как сейчас. Алена даже вспомнила бывшую коллегу по шоу Елену Беркову, которую выгнали, когда у администрации появились подтверждения тому, что она снималась в фильмах для взрослых.
Как утверждает Водонаева, в ее время на телестройке все герои хотели заниматься творчеством и как-то развиваться, а влюблялись они по-настоящему. Сейчас же, по мнению Алены, на реалити-шоу присутствуют другие ценности, которые нельзя не назвать распутными.
К слову, Водонаевой по-прежнему стыдно лишь за одно – за драки на Поляне.
На днях Водонаева появилась на «Русском радио», где мило пообщалась с Аллой Довлатовой на проекте «Вечернее шоу». Во время интервью радиоведущая затронула не только личные темы, но и реалити-шоу «Дом-2», благодаря которому Алена прославилась на всю Россию.
По словам Водонаевой, в те времена, когда она являлась участником «Дома-2», руководство строго относилось к ним, и на шоу не было такой вседозволенности и распутства, как сейчас. Алена даже вспомнила бывшую коллегу по шоу Елену Беркову, которую выгнали, когда у администрации появились подтверждения тому, что она снималась в фильмах для взрослых.
«Сегодня девушки приходят на шоу и для них главная цель – как можно быстрее переспать с парнем», - подчеркнула Алена.
Как утверждает Водонаева, в ее время на телестройке все герои хотели заниматься творчеством и как-то развиваться, а влюблялись они по-настоящему. Сейчас же, по мнению Алены, на реалити-шоу присутствуют другие ценности, которые нельзя не назвать распутными.
«Я не хочу осуждать участников! Это их выбор», - заявила звезда «Дома-2».
К слову, Водонаевой по-прежнему стыдно лишь за одно – за драки на Поляне.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:31