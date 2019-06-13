«Дом-2»: Саша Черно призналась, что по загранпаспорту она до сих пор Чернявская
Героиня второго сезона реалити-шоу «Дом-2. Спаси свою любовь» Александра Черно призналась поклонникам, что в загранпаспорте она до сих пор носит девичью фамилию. Однако по паспорту гражданина РФ она - Оганесян.
Не так давно в долгожданный отпуск отправилось «брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, которые от радости опубликовали в Stories, где было написано, что молодая мамочка по-прежнему носит девичью фамилию – Григорьевская.
Стоит отметить, что этот факт спровоцировал в соцсетях настоящий скандал. Некоторые принялись заявлять, что Рапунцель и Дмитренко на самом деле не женились, а кое-кто предположил, что Ольга не захотела брать фамилию супруга.
Все слухи и догадки поспешила развеять коллега «брендов» - Александра Черно, которая, отвечая на вопросы подписчиков, заявила, что тоже по-прежнему в загранпаспорте носит девичью фамилию. Также возлюбленная Иосифа пояснила, что по российскому паспорту она Оганесян, поэтому уверена, что Рапунцель, как и она, просто еще не успела его поменять.
Нужно сказать, что не все положительно отреагировали на слова Черно. По их мнению, у Рапунцель было предостаточно времени, чтобы поменять загранпаспорт, ведь поженились они с Дмитренко почти 2 года назад. А вот Александру подписчики призвали, как можно быстрее решить этот вопрос, чтобы у телезрителей в дальнейшем не возникало «нехороших» мыслей.
Не так давно в долгожданный отпуск отправилось «брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, которые от радости опубликовали в Stories, где было написано, что молодая мамочка по-прежнему носит девичью фамилию – Григорьевская.
Стоит отметить, что этот факт спровоцировал в соцсетях настоящий скандал. Некоторые принялись заявлять, что Рапунцель и Дмитренко на самом деле не женились, а кое-кто предположил, что Ольга не захотела брать фамилию супруга.
Все слухи и догадки поспешила развеять коллега «брендов» - Александра Черно, которая, отвечая на вопросы подписчиков, заявила, что тоже по-прежнему в загранпаспорте носит девичью фамилию. Также возлюбленная Иосифа пояснила, что по российскому паспорту она Оганесян, поэтому уверена, что Рапунцель, как и она, просто еще не успела его поменять.
Нужно сказать, что не все положительно отреагировали на слова Черно. По их мнению, у Рапунцель было предостаточно времени, чтобы поменять загранпаспорт, ведь поженились они с Дмитренко почти 2 года назад. А вот Александру подписчики призвали, как можно быстрее решить этот вопрос, чтобы у телезрителей в дальнейшем не возникало «нехороших» мыслей.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:10