Названы самые редкие и странные заболевания человека





Генетическое заболевание у артиста диагностировали в 6 лет. Оно сопровождается такими признаками, как высокий рост и недостаточный вес, длинные конечности и «мобильные суставы». Около 17 лет назад врачи впервые столкнулись с «Моргеллоновой болезнью», вызванной мутацией одного из грибков. Её симптомы – язвы на теле, и ощущение под кожей «шевеления» насекомых. Также в список вошла триметиламинурия. Это заболевание провоцирует мутация гена, а проявляется оно запахом рыбы, исходящим от человека. Такой эффект создаётся органическими веществами, которые не в состоянии разложить печень.Известно в медицине и заболевание под названием «Кара каннибалов». Его симптомы – кашель, частые и сильные головные боли и насморк. При этом происходит поражение нервных клеток, у человека наблюдается расстройство координации, а примерно через год отмирают ткани мозга и фиксируется летальный исход. Также смертельным является «синдром взрывов», в процессе которого наступает расстройство сна, затрудняется дыхание, появляются галлюцинации.«Синдром Ван Гога» сопровождается психозом, больному кажется, что ему не желают оказывать медицинскую помощь, и он отрезает себе одну из частей тела. «Мания Мюнхгаузена» проявляется в причинении намеренного ущерба здоровью и симуляции болезненных ощущений в попытке добиться оперативного вмешательства.При «болезни доктора Стрейнджлава» наблюдается психоз и потеря координации при движениях конечностями. У женщин, находящихся в постоянном общении, наблюдают синхронизированный цикл, что является признаком «закона Макклинтока». Люди с «бредом Капгра» уверены, что на их месте находится представитель внеземной цивилизации или шпион, а болезнь под названием «сыны Диогена» проявляется в собирании человеком в жилье огромного количества мусора и ненужных вещей.