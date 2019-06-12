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Филипп Киркоров повторил фото из прошлого со своими детьми

Филипп Киркоров побывал со своими детьми в Болгарии, прогулялся с ними по местам своего детства, представив фотоотчет в Instagram-аккаунте. Артист вместе с сыном и дочерью повторил кадр из прошлого.
Филипп Киркоров повторил фото из прошлого со своими детьми

Киркоров с наследниками сфотографировался на том же месте в Варне, где в 1975 году позировал с мамой и тетей. На тот момент будущему поп-королю отечественной эстрады исполнилось семь лет. Звезда организовал для Мартина и Аллы-Виктории небольшую экскурсию по городу накануне концерта. Он показал сыну и дочери места своего детства, повеселился с ними на аттракционах.

Певец считает, что у него две родины – Россия и Болгария, всегда являвшиеся братскими странами. Любовь болгарского народа к РФ, отметил Киркоров, остается неизменной. Артист сожалеет, что из-за гастролей не может присутствовать в России на ее празднике, но передал своим согражданам искренние поздравления.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 20:30

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