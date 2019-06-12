«Отличные маляры»: Эвелина Бледанс похвасталась помогающим ей по хозяйству сыном

Знаменитость хорошо подготовила наследника к покраске лавок: перчатки, бандана, защитные очки. Видно, как особенный сын Бледанс старается и аккуратно водит валиком с зеленой краской по доскам. Звезда рада, что может неспешно заниматься работой по облагораживанию дома. Она вспомнила, как, будучи ведущей передачи «Дача 360», объехала множество участков. Команде приходилось в сжатые сроки наводить порядок и создавать уют на чужих дачах, чтобы отснять за один день материал на пять выпусков.Бледанс пошутила, что они с сыном могут принимать заказы на покраску лавочек, но предупредила: за свою работу будут брать дорого. Поклонники похвалили особенного наследника телеведущей, с удовольствием помогающего ей по хозяйству. Некоторые пожелали присоединиться к «отличным малярам» и попросились к ним в «бригаду».