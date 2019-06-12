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«Отличные маляры»: Эвелина Бледанс похвасталась помогающим ей по хозяйству сыном

Эвелина Бледанс и ее особенный сын Семен покрасили скамейки во дворе дома. Телезвезда показала процесс работы на видео в Instagram-аккаунте, запечатлев маленького «маляра», помогающего матери по хозяйству, с валиком в руке.
«Отличные маляры»: Эвелина Бледанс похвасталась помогающим ей по хозяйству сыном

Знаменитость хорошо подготовила наследника к покраске лавок: перчатки, бандана, защитные очки. Видно, как особенный сын Бледанс старается и аккуратно водит валиком с зеленой краской по доскам. Звезда рада, что может неспешно заниматься работой по облагораживанию дома. Она вспомнила, как, будучи ведущей передачи «Дача 360», объехала множество участков. Команде приходилось в сжатые сроки наводить порядок и создавать уют на чужих дачах, чтобы отснять за один день материал на пять выпусков.
«Отличные маляры»: Эвелина Бледанс похвасталась помогающим ей по хозяйству сыном

Бледанс пошутила, что они с сыном могут принимать заказы на покраску лавочек, но предупредила: за свою работу будут брать дорого. Поклонники похвалили особенного наследника телеведущей, с удовольствием помогающего ей по хозяйству. Некоторые пожелали присоединиться к «отличным малярам» и попросились к ним в «бригаду».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:50

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