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Учёные: Интернет может негативно влиять на мозг человека

Международная группа учёных в результате проведённой научной работы смогла выяснить степень влияния интернета на человеческий мозг. По словам специалистов, длительный и регулярный сёрфинг во Всемирной паутине может негативно отразиться на отдельных когнитивных сферах.
Учёные: Интернет может негативно влиять на мозг человека

Команда учёных Гарварда, Оксфорда, Сиднейского университета и Королевского колледжа Лондона проанализировала результаты некоторых проведённых ранее исследований, чтобы детально изучить влияние интернета на человеческий мозг. Оказалось, что длительное пребывание в Сети негативно влияет на концентрацию внимания, так как, находясь на разных сайтах, пользователи постоянно видят некие факторы, отвлекающие их от основного занятия, тем самым «тренируя» невосприимчивость к информации. Таким образом мозг юзеров всё меньше концентрируется на определённой цели. Учёные выявили: наибольшей потере концентрации способствует шопинг в интернете, но при этом люди, предпочитающие делать покупки по печатным каталогам, не утрачивают вышеназванной способности.

Также интернет негативно сказывается на возможности запоминания. Поскольку любые данные можно получить в поисковике всего одним кликом, то мозг прекращает запоминать увиденное или прочитанное. Многие активные интернет-пользователи уверены, что их уровень интеллекта гораздо выше среднего, но оказалось, что без «подсказок» Сети эрудиция данных индивидов, напротив, ниже чем у остальных.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:37

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