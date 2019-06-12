Учёные: Интернет может негативно влиять на мозг человека





Команда учёных Гарварда, Оксфорда, Сиднейского университета и Королевского колледжа Лондона проанализировала результаты некоторых проведённых ранее исследований, чтобы детально изучить влияние интернета на человеческий мозг. Оказалось, что длительное пребывание в Сети негативно влияет на концентрацию внимания, так как, находясь на разных сайтах, пользователи постоянно видят некие факторы, отвлекающие их от основного занятия, тем самым «тренируя» невосприимчивость к информации. Таким образом мозг юзеров всё меньше концентрируется на определённой цели. Учёные выявили: наибольшей потере концентрации способствует шопинг в интернете, но при этом люди, предпочитающие делать покупки по печатным каталогам, не утрачивают вышеназванной способности.Также интернет негативно сказывается на возможности запоминания. Поскольку любые данные можно получить в поисковике всего одним кликом, то мозг прекращает запоминать увиденное или прочитанное. Многие активные интернет-пользователи уверены, что их уровень интеллекта гораздо выше среднего, но оказалось, что без «подсказок» Сети эрудиция данных индивидов, напротив, ниже чем у остальных.