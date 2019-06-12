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Психологи научили извлекать пользу из стресса

Райан Нимец, автор научных работ на тему улучшения благополучия человека, рассказал, как можно получить пользу от стресса. Психолог рекомендует обращаться к сильным сторонам своего характера.
Психологи научили извлекать пользу из стресса

Стресс, по мнению эксперта, имеет два аспекта влияния. Одна из сторон обусловлена негативным воздействием этой реакции на организм, проявляющимся в ухудшении здоровья и неспособности к обучению, а вторая предусматривает активацию сильных сторон характера. Психолог привел в пример научное исследование специалистов Стэндфордского университета, рассматривавших соответствующий вопрос. Как выяснилось, люди, считающие стресс полезным, оказались более удовлетворенными жизнью, счастливыми и продуктивными на работе, чувствовали уверенность в себе и своей способности справиться с различными проблемами.

Изменить отношение к стрессу поможет избавление от мыслей о безнадежности ситуации и собственной беспомощности. Проявляя благоразумие и настойчивость, человек сможет успокоиться, взять ответственность за самого себя, составить план действий по преодолению преград. Людям, заметившим проявления расстройства у близких, рекомендуют вызвать их на откровенный разговор, задав любой вопрос, и помочь разобраться в проблеме. Индивиды с разными типами мышления, подчеркнул эксперт, одинаково переживают стресс, но не каждый способен извлечь из него пользу.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:15

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