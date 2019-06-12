Психологи научили извлекать пользу из стресса
Райан Нимец, автор научных работ на тему улучшения благополучия человека, рассказал, как можно получить пользу от стресса. Психолог рекомендует обращаться к сильным сторонам своего характера.
Стресс, по мнению эксперта, имеет два аспекта влияния. Одна из сторон обусловлена негативным воздействием этой реакции на организм, проявляющимся в ухудшении здоровья и неспособности к обучению, а вторая предусматривает активацию сильных сторон характера. Психолог привел в пример научное исследование специалистов Стэндфордского университета, рассматривавших соответствующий вопрос. Как выяснилось, люди, считающие стресс полезным, оказались более удовлетворенными жизнью, счастливыми и продуктивными на работе, чувствовали уверенность в себе и своей способности справиться с различными проблемами.
Изменить отношение к стрессу поможет избавление от мыслей о безнадежности ситуации и собственной беспомощности. Проявляя благоразумие и настойчивость, человек сможет успокоиться, взять ответственность за самого себя, составить план действий по преодолению преград. Людям, заметившим проявления расстройства у близких, рекомендуют вызвать их на откровенный разговор, задав любой вопрос, и помочь разобраться в проблеме. Индивиды с разными типами мышления, подчеркнул эксперт, одинаково переживают стресс, но не каждый способен извлечь из него пользу.
Стресс, по мнению эксперта, имеет два аспекта влияния. Одна из сторон обусловлена негативным воздействием этой реакции на организм, проявляющимся в ухудшении здоровья и неспособности к обучению, а вторая предусматривает активацию сильных сторон характера. Психолог привел в пример научное исследование специалистов Стэндфордского университета, рассматривавших соответствующий вопрос. Как выяснилось, люди, считающие стресс полезным, оказались более удовлетворенными жизнью, счастливыми и продуктивными на работе, чувствовали уверенность в себе и своей способности справиться с различными проблемами.
Изменить отношение к стрессу поможет избавление от мыслей о безнадежности ситуации и собственной беспомощности. Проявляя благоразумие и настойчивость, человек сможет успокоиться, взять ответственность за самого себя, составить план действий по преодолению преград. Людям, заметившим проявления расстройства у близких, рекомендуют вызвать их на откровенный разговор, задав любой вопрос, и помочь разобраться в проблеме. Индивиды с разными типами мышления, подчеркнул эксперт, одинаково переживают стресс, но не каждый способен извлечь из него пользу.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:15