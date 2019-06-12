Звезда сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова продемонстрировала фигуру в купальнике

Опубликованное Валентиной Рубцовой в соцсети фото сделано на съёмках сериала «СашаТаня». В кадре кроме исполнительницы главной роли также запечатлён Андрей Гайдулян, сыгравший в ситкоме супруга Тани. Артист в бассейне принимает «водные процедуры», а Рубцова в это время позирует на бортике в оригинальном сдельном купальнике чёрного цвета. Поклонники смогли в полной мере оценить фигуру актрисы, о чём написали в комментариях к публикации.Валентина Рубцова также поинтересовалась впечатлением зрителей от новых серий. Большинство фолловеров пишут, что им нравится сериал, а очередной сезон не хуже предыдущих. Некоторые с юмором просят артистку передать сценаристам, чтобы они наконец «научили» Таню готовить, так как смешно наблюдать за матерью подрастающего сына и супругой, чувствующей себя на кухне «не в своей тарелке».