Звезда сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова продемонстрировала фигуру в купальнике
Отечественная актриса театра и кино Валентина Рубцова, прославившаяся благодаря роли в ситкоме «СашаТаня», на странице в Instagram опубликовала фото в купальнике, продемонстрировав стройную женственную фигуру. Кадр сделан на съёмках эпизодов нового сезона сериала, показ которого «стартовал» на ТНТ 3 июня текущего года.
Опубликованное Валентиной Рубцовой в соцсети фото сделано на съёмках сериала «СашаТаня». В кадре кроме исполнительницы главной роли также запечатлён Андрей Гайдулян, сыгравший в ситкоме супруга Тани. Артист в бассейне принимает «водные процедуры», а Рубцова в это время позирует на бортике в оригинальном сдельном купальнике чёрного цвета. Поклонники смогли в полной мере оценить фигуру актрисы, о чём написали в комментариях к публикации.
Валентина Рубцова также поинтересовалась впечатлением зрителей от новых серий. Большинство фолловеров пишут, что им нравится сериал, а очередной сезон не хуже предыдущих. Некоторые с юмором просят артистку передать сценаристам, чтобы они наконец «научили» Таню готовить, так как смешно наблюдать за матерью подрастающего сына и супругой, чувствующей себя на кухне «не в своей тарелке».
Опубликованное Валентиной Рубцовой в соцсети фото сделано на съёмках сериала «СашаТаня». В кадре кроме исполнительницы главной роли также запечатлён Андрей Гайдулян, сыгравший в ситкоме супруга Тани. Артист в бассейне принимает «водные процедуры», а Рубцова в это время позирует на бортике в оригинальном сдельном купальнике чёрного цвета. Поклонники смогли в полной мере оценить фигуру актрисы, о чём написали в комментариях к публикации.
Валентина Рубцова также поинтересовалась впечатлением зрителей от новых серий. Большинство фолловеров пишут, что им нравится сериал, а очередной сезон не хуже предыдущих. Некоторые с юмором просят артистку передать сценаристам, чтобы они наконец «научили» Таню готовить, так как смешно наблюдать за матерью подрастающего сына и супругой, чувствующей себя на кухне «не в своей тарелке».
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:25