Составлен ТОП-5 самых популярных пользователей Instagram
Аналитики, подсчитав количество лайков от реальных людей среди пользователей Instagram, оставили ТОП-5 наиболее популярных из них. Лидером списка оказалась Селена Гомес.
Instagram-аккаунт американской певицы и актрисы насчитывает 151,8 млн подписчиков. Количество «реальных» лайков у 26-летней знаменитости приближается к показателю 3,8 млн. Аудитория Гомес на 58% состоит из представительниц прекрасного пола, а большая часть ее поклонников проживает в Индии (14%). Кайли Дженнер, посты которой набрали 3,6 млн лайков, заняла второе место по популярности в Instagram. На аккаунт модели подписаны 137 млн человек, 24% из них являются жителями США.
Третья позиция досталась Криштиану Роналду со 170 млн фанатов. Однако лайки известному португальскому футболисту достаются лишь от 2,8 млн человек. 24% поклонников спортсмена из Индии. В ТОП-5 самых популярных Instagram-пользователей аналитики включили звезду футбола из Аргентины Лионеля Месси (2,4 млн) и американскую исполнительницу Бейонсе (2,3 млн), пишет «Слово и Дело».
Instagram-аккаунт американской певицы и актрисы насчитывает 151,8 млн подписчиков. Количество «реальных» лайков у 26-летней знаменитости приближается к показателю 3,8 млн. Аудитория Гомес на 58% состоит из представительниц прекрасного пола, а большая часть ее поклонников проживает в Индии (14%). Кайли Дженнер, посты которой набрали 3,6 млн лайков, заняла второе место по популярности в Instagram. На аккаунт модели подписаны 137 млн человек, 24% из них являются жителями США.
Третья позиция досталась Криштиану Роналду со 170 млн фанатов. Однако лайки известному португальскому футболисту достаются лишь от 2,8 млн человек. 24% поклонников спортсмена из Индии. В ТОП-5 самых популярных Instagram-пользователей аналитики включили звезду футбола из Аргентины Лионеля Месси (2,4 млн) и американскую исполнительницу Бейонсе (2,3 млн), пишет «Слово и Дело».
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:06