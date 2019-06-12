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Сборная РФ обыграла команду Кипра в отборочном туре Чемпионата Европы - 2020

В матче, состоявшемся в рамках отбора на Чемпионат Европы – 2020, российская сборная одержала победу над командой Кипра. Единственный гол в ворота соперника сумел забить российский спортсмен Алексей Ионов.
Сборная РФ обыграла команду Кипра в отборочном туре Чемпионата Европы - 2020

На спортивной площадке Нижнего Новгорода прошла игра между сборными двух стран – России и Кипра. По итогам матча россияне обыграли соперника со счётом 1:0. Гол в первом тайме забил Алексей Ионов, сумевший обойти защиту киприотов. Победа стала третьей на счету сборной РФ по футболу, сообщает портал «ПолитЭксперт».

Перед этим российские футболисты с разгромным счётом 9:0 обыграли сборную Сан-Марино. Наибольшее число победных голов принёс команде Артём Дзюба, забивший четыре мяча в ворота соперника.



 
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Спорт
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:57

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