Риту Ору в мини-платье засняли в объятиях принца Гарри

"Было удивительно вновь видеть герцога Суссекского! Для меня большая честь выступить и выразить свою поддержку Sentabale за их прекрасную работу", - написала певица.

Рита Ора поделилась на своей странице в Instagram фотографиями с принцем Гарри, который встретил её крепкими объятиями. Артистка с такими звёздами, как Том Харди и Розамунд Пайк, отправились во дворец Хэмптон-корт в Лондоне. Вместе с королевской семьёй они провели благотворительное мероприятие Sentebale Audi Concert.Собранные филантропами средства уйдут жителям африканских стран на борьбу со СПИДом. Принц Гарри с единомышленниками поддерживает ВИЧ-положительных детей и молодёжь Ботсваны, Малави и Лесото, о чём Ора рассказала своим поклонникам в соцсети.