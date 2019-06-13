Риту Ору в мини-платье засняли в объятиях принца Гарри
Певицу Риту Ору в мини-платье фотографы засняли в объятиях принца Гарри. Гостья встретилась с членом королевской семьи на благотворительном вечере в Хэмптон-корт.
Рита Ора поделилась на своей странице в Instagram фотографиями с принцем Гарри, который встретил её крепкими объятиями. Артистка с такими звёздами, как Том Харди и Розамунд Пайк, отправились во дворец Хэмптон-корт в Лондоне. Вместе с королевской семьёй они провели благотворительное мероприятие Sentebale Audi Concert.
Собранные филантропами средства уйдут жителям африканских стран на борьбу со СПИДом. Принц Гарри с единомышленниками поддерживает ВИЧ-положительных детей и молодёжь Ботсваны, Малави и Лесото, о чём Ора рассказала своим поклонникам в соцсети.
Рита Ора поделилась на своей странице в Instagram фотографиями с принцем Гарри, который встретил её крепкими объятиями. Артистка с такими звёздами, как Том Харди и Розамунд Пайк, отправились во дворец Хэмптон-корт в Лондоне. Вместе с королевской семьёй они провели благотворительное мероприятие Sentebale Audi Concert.
Собранные филантропами средства уйдут жителям африканских стран на борьбу со СПИДом. Принц Гарри с единомышленниками поддерживает ВИЧ-положительных детей и молодёжь Ботсваны, Малави и Лесото, о чём Ора рассказала своим поклонникам в соцсети.
"Было удивительно вновь видеть герцога Суссекского! Для меня большая честь выступить и выразить свою поддержку Sentabale за их прекрасную работу", - написала певица.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 07:14