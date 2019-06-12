Иосиф Пригожин перед 12 июня напомнил: «Россия на всех одна»
Иосиф Пригожин обеспокоен, что в последнее время некоторые жители РФ стали делить общество на «своих и чужих». Известный продюсер в преддверии Дня России призвал всех людей, живущих в огромной стране, объединиться и напомнил, что она «на всех одна».
В интервью для Nation News шоумен отметил, что сейчас и в мире шоу-бизнеса наблюдаются тенденции разделения. Он не раз становился свидетелем рассуждений: того «артиста слушаю, поскольку он «пророссийский», а другого – нет, так как…». Сам Пригожин интересуется музыкой разных стилей и направлений, если она качественная и действительно создана талантливо. Продюсеру не нравятся заявления, что с эстрады нужно «гнать стариков», а ведь их публика ценит и уважает за профессионализм.
Знаменитость вспомнил смешной случай, когда у него интервью брал совсем юный журналист, примерно 18-летнего возраста. Услышав, что собеседнику нравится творчество Трэвиса Скотта и Дрейка, представитель СМИ не мог скрыть своего удивления и поверить, что 50-летний шоумен интересуется современными тенденциями в музыке.
Пригожин призвал россиян ценить людей за их мастерство, не делить общество на «угодных и неугодных», «своих и чужих». В День России ее жители, несмотря на жизненные и политические принципы, вероисповедание, национальность, должны объединиться. Гражданам РФ следует помнить – страна «на всех одна».
В интервью для Nation News шоумен отметил, что сейчас и в мире шоу-бизнеса наблюдаются тенденции разделения. Он не раз становился свидетелем рассуждений: того «артиста слушаю, поскольку он «пророссийский», а другого – нет, так как…». Сам Пригожин интересуется музыкой разных стилей и направлений, если она качественная и действительно создана талантливо. Продюсеру не нравятся заявления, что с эстрады нужно «гнать стариков», а ведь их публика ценит и уважает за профессионализм.
Знаменитость вспомнил смешной случай, когда у него интервью брал совсем юный журналист, примерно 18-летнего возраста. Услышав, что собеседнику нравится творчество Трэвиса Скотта и Дрейка, представитель СМИ не мог скрыть своего удивления и поверить, что 50-летний шоумен интересуется современными тенденциями в музыке.
Пригожин призвал россиян ценить людей за их мастерство, не делить общество на «угодных и неугодных», «своих и чужих». В День России ее жители, несмотря на жизненные и политические принципы, вероисповедание, национальность, должны объединиться. Гражданам РФ следует помнить – страна «на всех одна».
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:48