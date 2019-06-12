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Организаторы «Дома-2» показали, как выглядит закадровый голос проекта

Администрация реалити-шоу «Дом-2» наконец-таки показала фанатам, как выглядит человек, который на протяжении 10 лет озвучивает события из прошлых выпусков перед выходом нового эфира. Выяснилось, что мужчину зовут Владимир.

Организаторы «Дома-2» показали, как выглядит закадровый голос проекта

Не секрет, что армии преданных поклонников «Дома-2» хорошо известен голос человека, который перед каждым утренним выпуском зачитывает общую сводку происшествий, которые были вчера.

По словам телезрителей, закадровый голос скандально известного телепроекта звучит невероятно красиво, словно это какой-то известный диктор или вообще специальная запись, которую каждый раз редактируют при помощи специальной программы. Впрочем, оказалось, что на самом деле озвучкой занимается обычный человек.

На днях поклонники «Дома-2», буквально забросали организаторов реалити-шоу просьбами показать им того, кто долгие годы озвучивает события предыдущих серий. Стоит отметить, что этого человека в социальных сетях называют «главным голосом» телестройки, что не удивительно, ведь именно он служит визитной карточкой шоу.

Организаторы «Дома-2» показали, как выглядит закадровый голос проекта

Какой же неожиданностью для телезрителей «Дома-2» стало увидеть, что администрация проекта решила исполнить их просьбу и выложила в Сети фотографию, на которой продемонстрировала внешность того самого загадочного закадрового голоса.

Как сообщают организаторы реалити-шоу, мужчину зовут Владимир, и на протяжении всех этих лет он является сотрудником «Дома-2», которому прекрасно удается справляться со своими обязанностями.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:30

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