Организаторы «Дома-2» показали, как выглядит закадровый голос проекта
Администрация реалити-шоу «Дом-2» наконец-таки показала фанатам, как выглядит человек, который на протяжении 10 лет озвучивает события из прошлых выпусков перед выходом нового эфира. Выяснилось, что мужчину зовут Владимир.
Не секрет, что армии преданных поклонников «Дома-2» хорошо известен голос человека, который перед каждым утренним выпуском зачитывает общую сводку происшествий, которые были вчера.
По словам телезрителей, закадровый голос скандально известного телепроекта звучит невероятно красиво, словно это какой-то известный диктор или вообще специальная запись, которую каждый раз редактируют при помощи специальной программы. Впрочем, оказалось, что на самом деле озвучкой занимается обычный человек.
На днях поклонники «Дома-2», буквально забросали организаторов реалити-шоу просьбами показать им того, кто долгие годы озвучивает события предыдущих серий. Стоит отметить, что этого человека в социальных сетях называют «главным голосом» телестройки, что не удивительно, ведь именно он служит визитной карточкой шоу.
Какой же неожиданностью для телезрителей «Дома-2» стало увидеть, что администрация проекта решила исполнить их просьбу и выложила в Сети фотографию, на которой продемонстрировала внешность того самого загадочного закадрового голоса.
Как сообщают организаторы реалити-шоу, мужчину зовут Владимир, и на протяжении всех этих лет он является сотрудником «Дома-2», которому прекрасно удается справляться со своими обязанностями.
Не секрет, что армии преданных поклонников «Дома-2» хорошо известен голос человека, который перед каждым утренним выпуском зачитывает общую сводку происшествий, которые были вчера.
По словам телезрителей, закадровый голос скандально известного телепроекта звучит невероятно красиво, словно это какой-то известный диктор или вообще специальная запись, которую каждый раз редактируют при помощи специальной программы. Впрочем, оказалось, что на самом деле озвучкой занимается обычный человек.
На днях поклонники «Дома-2», буквально забросали организаторов реалити-шоу просьбами показать им того, кто долгие годы озвучивает события предыдущих серий. Стоит отметить, что этого человека в социальных сетях называют «главным голосом» телестройки, что не удивительно, ведь именно он служит визитной карточкой шоу.
Какой же неожиданностью для телезрителей «Дома-2» стало увидеть, что администрация проекта решила исполнить их просьбу и выложила в Сети фотографию, на которой продемонстрировала внешность того самого загадочного закадрового голоса.
Как сообщают организаторы реалити-шоу, мужчину зовут Владимир, и на протяжении всех этих лет он является сотрудником «Дома-2», которому прекрасно удается справляться со своими обязанностями.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:30