Организаторы «Дома-2» показали, как выглядит закадровый голос проекта





Не секрет, что армии преданных поклонников «Дома-2» хорошо известен голос человека, который перед каждым утренним выпуском зачитывает общую сводку происшествий, которые были вчера.По словам телезрителей, закадровый голос скандально известного телепроекта звучит невероятно красиво, словно это какой-то известный диктор или вообще специальная запись, которую каждый раз редактируют при помощи специальной программы. Впрочем, оказалось, что на самом деле озвучкой занимается обычный человек.На днях поклонники «Дома-2», буквально забросали организаторов реалити-шоу просьбами показать им того, кто долгие годы озвучивает события предыдущих серий. Стоит отметить, что этого человека в социальных сетях называют «главным голосом» телестройки, что не удивительно, ведь именно он служит визитной карточкой шоу.Какой же неожиданностью для телезрителей «Дома-2» стало увидеть, что администрация проекта решила исполнить их просьбу и выложила в Сети фотографию, на которой продемонстрировала внешность того самого загадочного закадрового голоса.Как сообщают организаторы реалити-шоу, мужчину зовут Владимир, и на протяжении всех этих лет он является сотрудником «Дома-2», которому прекрасно удается справляться со своими обязанностями.