Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T
Технологический гигант из Китая компания Xiaomi анонсировала смартфон Mi 9T, разработанный по аналогии с Redmi K20. На территории Европы гаджет станет доступным уже с 17 июня текущего года, а стоимость составит от 330 до 370 евро в зависимости от объёма памяти.
Формально, как отмечают эксперты, Xiaomi Mi 9T является продолжением ранее презентованной линейки смартфонов, в которую вошли Mi 9 и Mi 9 SE, но фактически гаджет стал аналогом Redmi K20. Компания позиционирует анонсированный девайс флагманом бюджетного сегмента. Он имеет 20-мегапиксельную фронтальную выдвижную камеру и тройной модуль основной, расположенный на тыльной стороне корпуса. Главный модуль получил датчик на 48 Мп, широкоугольный – 13 Мп, а дополнительный – 8 Мп и объектив для зума.
Новый смартфон от Xiaomi разработчики оснастили 6,39-дюймовым Amoled-дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессором Snapdragon 730 и аккумуляторной батареей на 4000 мАч. Xiaomi Mi 9T имеет два вида объёма ОЗУ – 6 и 8 гигабайт и встроенной – 64 и 128 гигабайт. Работает устройство на базе ОС Android 9 Pie.
Формально, как отмечают эксперты, Xiaomi Mi 9T является продолжением ранее презентованной линейки смартфонов, в которую вошли Mi 9 и Mi 9 SE, но фактически гаджет стал аналогом Redmi K20. Компания позиционирует анонсированный девайс флагманом бюджетного сегмента. Он имеет 20-мегапиксельную фронтальную выдвижную камеру и тройной модуль основной, расположенный на тыльной стороне корпуса. Главный модуль получил датчик на 48 Мп, широкоугольный – 13 Мп, а дополнительный – 8 Мп и объектив для зума.
Новый смартфон от Xiaomi разработчики оснастили 6,39-дюймовым Amoled-дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессором Snapdragon 730 и аккумуляторной батареей на 4000 мАч. Xiaomi Mi 9T имеет два вида объёма ОЗУ – 6 и 8 гигабайт и встроенной – 64 и 128 гигабайт. Работает устройство на базе ОС Android 9 Pie.
Технологии
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:39