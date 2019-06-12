Facebook предложил вознаграждение юзерам за информацию о любимых приложениях





Официальный сайт Facebook пригласил всех желающих получить вознаграждение за помощь компании в изучении рынка. Для этого разработчики готовят приложение Study. Скачав его через Google Play, юзеры расскажут, какие сторонние программы установлены на их гаджеты, и сколько на каждую из них уходит времени.В Facebook предупредили, что их не интересуют такие конфиденциальные данные, как сообщения, пароли, видео и фотографии. Информацию сотрудники компании используют для совершенствования собственных продуктов.О сумме награды пока не сообщается. Известно, что первыми принять участие в Study смогут американцы и жители Индии, а затем и других стран.