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Facebook предложил вознаграждение юзерам за информацию о любимых приложениях

Facebook предложил вознаграждение юзерам за информацию о любимых приложениях для смартфона. Пользователям необходимо будет скачать для этого новую программу Study.
Facebook предложил вознаграждение юзерам за информацию о любимых приложениях

Официальный сайт Facebook пригласил всех желающих получить вознаграждение за помощь компании в изучении рынка. Для этого разработчики готовят приложение Study. Скачав его через Google Play, юзеры расскажут, какие сторонние программы установлены на их гаджеты, и сколько на каждую из них уходит времени.

В Facebook предупредили, что их не интересуют такие конфиденциальные данные, как сообщения, пароли, видео и фотографии. Информацию сотрудники компании используют для совершенствования собственных продуктов.

О сумме награды пока не сообщается. Известно, что первыми принять участие в Study смогут американцы и жители Индии, а затем и других стран.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:21

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