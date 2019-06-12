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Депздрав: Потребление мороженого в жару может быть опасно для организма

Депздрав сделал заявление, что потребление очень холодного мороженого в жару может быть опасно для организма. Воспаление дыхательных путей наступает вследствие резкого охлаждения.
Депздрав: Потребление мороженого в жару может быть опасно для организма

Андрей Тяжельников из Департамента здравоохранения Москвы предупредил россиян об опасности мороженого в жаркие летние месяцы. Из-за высокой температуры многие люди предпочитают съедать ледяное лакомство, чтобы охладиться. Мороженое едят быстро, иначе оно тает, однако такая спешка нередко оборачивается простудой.

Воспаление образуется в органах дыхания, а из-за большой разницы между температурами тела и холодного десерта организм сталкивается со стрессом. То же касается употребления на жаре напитков и молочных коктейлей.

Тяжельников рекомендует дать мороженому подтаять и есть его медленно, позволяя немного согреться во рту. Газировку необходимо пить маленькими глотками либо прохладную, а не ледяную. Молочный коктейль, который пьют через трубочку, лучше заменить айраном или кефиром.

Наиболее безопасны и полезны летом различные морсы, чаи, компоты, фруктовые и ягодные напитки. Кофеин же обезвоживает организм, а большое количество сахара приводит к избытку калорий.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:03

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