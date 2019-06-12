Станислав Садальский удивлен, что СМИ не прокомментировали смерть Ирины Бржевской

«Люди советских времен не смогут забыть ее голос. Ее песни играли из каждого окна. Ее голос нельзя спутать ни с чем другим. Даже сам Юрий Гагарин удивлялся восхищался ее уникальным даром. Я по сей день периодически слушаю ее лучшие хиты», - рассказал Садальский под публикацией в Instagram.

Подписчики актера также присоединились к его словам. Один из фанатов даже отметил, что его отец назвал в честь Бржевской его сестру, так как был ее ярым поклонником.