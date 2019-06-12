Станислав Садальский удивлен, что СМИ не прокомментировали смерть Ирины Бржевской
Станислав Садальский удивился, что российские СМИ проигнорировали кончину легендарной певицы Ирины Бржевской. По его словам, даже космонавт Юрий Гагарин восхищался ее творчеством в свое время.
Подписчики актера также присоединились к его словам. Один из фанатов даже отметил, что его отец назвал в честь Бржевской его сестру, так как был ее ярым поклонником.
«Люди советских времен не смогут забыть ее голос. Ее песни играли из каждого окна. Ее голос нельзя спутать ни с чем другим. Даже сам Юрий Гагарин удивлялся восхищался ее уникальным даром. Я по сей день периодически слушаю ее лучшие хиты», - рассказал Садальский под публикацией в Instagram.
Подписчики актера также присоединились к его словам. Один из фанатов даже отметил, что его отец назвал в честь Бржевской его сестру, так как был ее ярым поклонником.
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:54