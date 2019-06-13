Netflix снимет второй сезон сериала "Матрёшка"





Роль главной героини Нади в «Матрёшке» исполнила американская актриса Наташа Лионн, выступив также сценаристом и продюсером сериала. Показ первого сезона компания Netflix начала в феврале текущего года, а недавно стало известно о намерении снять продолжение, но дата начала работы над следующими эпизодами и появления на экране пока не разглашаются.По сценарию главная героиня сериала постоянно переживает один и тот же день своей жизни, что делает киноленту схожей с «Днём сурка». После вечеринки в честь 36-летия Надя попадает под колёса авто, но очнувшись оказывается снова на том же празднике. Ситуация повторяется бесконечно, а героиня не понимает, как выбраться из временной петли. Многие российские поклонники сериала неоднократно отмечали поразительное внешнее сходство Нади с отечественной исполнительницей Аллой Пугачёвой.