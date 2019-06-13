Netflix снимет второй сезон сериала "Матрёшка"
Американская компания Netflix, специализирующаяся на показе потокового мультимедиа, намерена показать второй сезон сериала «Матрёшка» («Russian Doll»). По предварительной информации, зрители увидят восемь новых эпизодов, снятых в рамках проекта.
Роль главной героини Нади в «Матрёшке» исполнила американская актриса Наташа Лионн, выступив также сценаристом и продюсером сериала. Показ первого сезона компания Netflix начала в феврале текущего года, а недавно стало известно о намерении снять продолжение, но дата начала работы над следующими эпизодами и появления на экране пока не разглашаются.
По сценарию главная героиня сериала постоянно переживает один и тот же день своей жизни, что делает киноленту схожей с «Днём сурка». После вечеринки в честь 36-летия Надя попадает под колёса авто, но очнувшись оказывается снова на том же празднике. Ситуация повторяется бесконечно, а героиня не понимает, как выбраться из временной петли. Многие российские поклонники сериала неоднократно отмечали поразительное внешнее сходство Нади с отечественной исполнительницей Аллой Пугачёвой.
Роль главной героини Нади в «Матрёшке» исполнила американская актриса Наташа Лионн, выступив также сценаристом и продюсером сериала. Показ первого сезона компания Netflix начала в феврале текущего года, а недавно стало известно о намерении снять продолжение, но дата начала работы над следующими эпизодами и появления на экране пока не разглашаются.
По сценарию главная героиня сериала постоянно переживает один и тот же день своей жизни, что делает киноленту схожей с «Днём сурка». После вечеринки в честь 36-летия Надя попадает под колёса авто, но очнувшись оказывается снова на том же празднике. Ситуация повторяется бесконечно, а героиня не понимает, как выбраться из временной петли. Многие российские поклонники сериала неоднократно отмечали поразительное внешнее сходство Нади с отечественной исполнительницей Аллой Пугачёвой.
Культура
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 06:52