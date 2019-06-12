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Разочаровавшаяся в шоу-бизнеса Сати Казанова увлеклась мантрами и выпустила этнический альбом

Сати Казанова пережила творческий кризис, разочаровалась в попсе и мире шоу-бизнеса. Около года назад артистка серьезно увлеклась мантрами, вдохновившими ее на этнику, и уже подготовила в составе своей группы Sati Ethnica дебютный альбом этнической музыки.
Разочаровавшаяся в шоу-бизнеса Сати Казанова увлеклась мантрами и выпустила этнический альбом

Сборник SAT обозначил крутой поворот в карьере знаменитости. Экс-вокалистка «Фабрики» кардинально изменила стиль своего творчества и музыкальное направление. В интервью, посвященному презентации этнического альбома, Казанова отметила, что у нее полностью поменялось мировоззрение. Певицу вдохновили на внутренние изменения мантры. Знаменитость увлеклась ими, когда переживала депрессию из-за разочарований в попсе и шоу-бизнесе. Со временем этническая музыка стала очень близка Казановой, помогла ей справиться с творческим кризисом. Артистка решила продолжить карьеру, исполняя композиции на санскрите.
Разочаровавшаяся в шоу-бизнеса Сати Казанова увлеклась мантрами и выпустила этнический альбом

Знаменитость назвала новое направление в творчестве логическим продолжением своего духовного перерождения, а не простым альтер-эго. Казанова позиционирует сборник SAT как медитацию, предназначенную и для исполнителя, и для слушателя. Артистка хочет познакомить аудиторию с мантрами в новом видении и мечтает избавиться от амплуа поп-певицы, каковых в шоу-бизнесе предостаточно.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:27

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