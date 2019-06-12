Сергей Лазарев представит русскую версию песни Scream на Красной Площади
Сергей Лазарев сообщил поклонникам, что представит русскую версию своей песни Scream на Красной Площади 12 июня. Премьеру певец подготовил специально ко Дню России.
На своей странице в Instagram Лазарев пригласил подписчиков послушать русскоязычную версию хита Scream, впервые прозвучавшего на "Евровидении" этого года. Перевели песню ко Дню России, и исполнит её певец на Красной Площади. Выступление будет транслироваться по каналу "Россия-1".
Отметим, что Scream принесла артисту третье место на международном песенном конкурсе и была высоко оценена как зрителями, так и судьями. Из авторов хита Лазарев назвал Димитриса Контополуса, Филиппа Киркорова и Sharon Vough.
На своей странице в Instagram Лазарев пригласил подписчиков послушать русскоязычную версию хита Scream, впервые прозвучавшего на "Евровидении" этого года. Перевели песню ко Дню России, и исполнит её певец на Красной Площади. Выступление будет транслироваться по каналу "Россия-1".
"Я надеюсь, вам понравится! Нашей стране я хотел бы пожелать ещё большего процветания, мира, справедливости, свободы, светлого будущего и добра!" - поздравил Лазарев своих российских слушателей.
Отметим, что Scream принесла артисту третье место на международном песенном конкурсе и была высоко оценена как зрителями, так и судьями. Из авторов хита Лазарев назвал Димитриса Контополуса, Филиппа Киркорова и Sharon Vough.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:09