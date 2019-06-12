Сергей Лазарев представит русскую версию песни Scream на Красной Площади

"Я надеюсь, вам понравится! Нашей стране я хотел бы пожелать ещё большего процветания, мира, справедливости, свободы, светлого будущего и добра!" - поздравил Лазарев своих российских слушателей.

На своей странице в Instagram Лазарев пригласил подписчиков послушать русскоязычную версию хита Scream, впервые прозвучавшего на "Евровидении" этого года. Перевели песню ко Дню России, и исполнит её певец на Красной Площади. Выступление будет транслироваться по каналу "Россия-1".Отметим, что Scream принесла артисту третье место на международном песенном конкурсе и была высоко оценена как зрителями, так и судьями. Из авторов хита Лазарев назвал Димитриса Контополуса, Филиппа Киркорова и Sharon Vough.