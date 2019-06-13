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Врачи рассказали о полезных свойствах хурмы

Медики давно говорят о полезных свойствах хурмы. Они считают, что это очень диетический продукт, богатый витаминами. Однако врачи предупреждают, что у нее могут быть противопоказания.
Врачи рассказали о полезных свойствах хурмы

Плоды следует употреблять ранней весной. В это время организм нуждается в витаминах, а продуктов, доступных в этот сезон, не так много. Хурма имеет свойства повышать работоспособность и успокаивать нервную систему. Также этот фрукт содержит большое количество йода, который необходим для нормального функционирования щитовидной железы. Хурма – это кладезь различных полезных микро- и макроэлементов, помогающих поддержать здоровье почек, печени и других органов. В ней содержатся вещества, борющиеся с вирусными инфекциями желудочно-кишечного тракта.

Однако врачи рекомендуют быть осторожными при употреблении хурмы пациентам с заболеваниями поджелудочной железы, в том числе диабетикам. Это связано с тем, что в составе этого продукта находится около 25% сахарозы.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 05:39

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