Врачи рассказали о полезных свойствах хурмы





Плоды следует употреблять ранней весной. В это время организм нуждается в витаминах, а продуктов, доступных в этот сезон, не так много. Хурма имеет свойства повышать работоспособность и успокаивать нервную систему. Также этот фрукт содержит большое количество йода, который необходим для нормального функционирования щитовидной железы. Хурма – это кладезь различных полезных микро- и макроэлементов, помогающих поддержать здоровье почек, печени и других органов. В ней содержатся вещества, борющиеся с вирусными инфекциями желудочно-кишечного тракта.Однако врачи рекомендуют быть осторожными при употреблении хурмы пациентам с заболеваниями поджелудочной железы, в том числе диабетикам. Это связано с тем, что в составе этого продукта находится около 25% сахарозы.