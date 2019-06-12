Названы «безобидные» привычки, способные вызвать рак





При употреблении супов или бульонов с температурой выше 60 градусов риск развития рака ротовой полости увеличивается примерно на 20 процентов. Чай должен быть не теплее 40 градусов и содержать минимальное количество сахара, так как глюкоза является активатором выработки канцерогенов. Еще одной вредной привычкой считается употребление кофе ранним утром до приема пищи.Ученые рекомендуют существенно сократить количество мяса в рационе, так как оно среди всех продуктов содержит наибольшее количество канцерогенов. Лучше всего употреблять его в вареном виде, так как под воздействием постоянной температуры вредоносные вещества теряют свои свойства.Самыми частыми причинами онкологических заболеваний являются курение и употребление спиртных напитков, от которых также стоит отказаться. По словам специалистов, здоровый образ жизни и правильное питание обеспечат долголетие и хорошее самочувствие.