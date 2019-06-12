АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смартфон Essential PH-2 может появиться на рынке в ближайшее время
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Названы «безобидные» привычки, способные вызвать рак

Ученые из Американского онкологического общества в Атланте рассказали о на первый взгляд безобидных привычках, которые могут стать причиной развития онкологических заболеваний. По словам специалистов, в первую очередь необходимо обратить внимание на температурный режим пищи в рационе.
Названы «безобидные» привычки, способные вызвать рак

При употреблении супов или бульонов с температурой выше 60 градусов риск развития рака ротовой полости увеличивается примерно на 20 процентов. Чай должен быть не теплее 40 градусов и содержать минимальное количество сахара, так как глюкоза является активатором выработки канцерогенов. Еще одной вредной привычкой считается употребление кофе ранним утром до приема пищи.

Ученые рекомендуют существенно сократить количество мяса в рационе, так как оно среди всех продуктов содержит наибольшее количество канцерогенов. Лучше всего употреблять его в вареном виде, так как под воздействием постоянной температуры вредоносные вещества теряют свои свойства.

Самыми частыми причинами онкологических заболеваний являются курение и употребление спиртных напитков, от которых также стоит отказаться. По словам специалистов, здоровый образ жизни и правильное питание обеспечат долголетие и хорошее самочувствие.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сборная РФ обыграла команду Кипра в
Иосиф Пригожин перед 12 июня напомнил:
Компания Xiaomi анонсировала в Европе
Организаторы «Дома-2» показали, как
Facebook предложил вознаграждение
Микелла Абрамова сняла дебютный клип на
Депздрав: Потребление мороженого в жару
Станислав Садальский удивлен, что СМИ
Названы «безобидные» привычки,
Ольга Бузова перестала общаться с
Разочаровавшаяся в шоу-бизнеса Сати
Юлия Барановская «метит» на должность
Канадские учёные нашли способ создания
Сергей Лазарев представит русскую
"Самый быстрый автодом" продали на eBay
Юлия Ковальчук: "Летом чувствую себя
Названы 9 запрещенных для разогрева в
Алена Савкина планирует вернуться на
В Huawei отсрочили выпуск нового
«Дом-2»: Артем Сорока сорвал с Насти
Шура пошутил о продаже старых зубов
Смартфон Essential PH-2 может появиться
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Анна Седокова боится отдаления живущей
Повышенный уровень холестерина может
Елена Корикова восхитила фанатов
Считающиеся бесполезными дополнительные
Владимир Путин вручит государственные
Бритни Спирс обвинила папарацци в
Ученые: За последние 250 лет на Земле
Просмотреть все новости