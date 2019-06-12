Канадские учёные нашли способ создания универсальной донорской крови





Учёные Университета Британской Колумбии (Канада) на протяжение четырёх лет пытались найти способ, который поможет из самой распространённой в мире второй группы крови сделать такую, которая подходила бы для вливания пациентам с остальными группами. Для этого нужно было убрать из данного биологического материала определяющие антигены.В результате специалисты смогли выявить в кишечнике человека микроорганизмы, производящие вещество, способное «убить» в крови второй группы избыточные молекулы сахара, таким образом преобразовывая её в универсальную. Результаты научной работы в перспективе могут применяться врачами на практике, повышая количество доступной для переливания донорской крови.