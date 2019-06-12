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Канадские учёные нашли способ создания универсальной донорской крови

Канадские учёные в результате проводимой в течение четырёх лет работы нашли способ превращения крови второй группы в донорскую универсальную. Помогают такому преобразованию обнаруженные специалистами микроорганизмы, обитающие в кишечнике человека.
Канадские учёные нашли способ создания универсальной донорской крови

Учёные Университета Британской Колумбии (Канада) на протяжение четырёх лет пытались найти способ, который поможет из самой распространённой в мире второй группы крови сделать такую, которая подходила бы для вливания пациентам с остальными группами. Для этого нужно было убрать из данного биологического материала определяющие антигены.

В результате специалисты смогли выявить в кишечнике человека микроорганизмы, производящие вещество, способное «убить» в крови второй группы избыточные молекулы сахара, таким образом преобразовывая её в универсальную. Результаты научной работы в перспективе могут применяться врачами на практике, повышая количество доступной для переливания донорской крови.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:18

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