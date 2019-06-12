"Самый быстрый автодом" продали на eBay за 8,7 тысячи долларов
Автодом GMC Motorhome, названный самым быстрым в мире, продали на аукционе eBay за 8,7 тысячи долларов. Фургон был выпущен в 1976 году.
На сайте eBay прошёл аукцион, где за стартовую цену $8,7 тыс. владелец предложил раритетный дом на колёсах GMC Motorhome. Главным достоинством бывший обладатель фургона 1976 года назвал его скорость. Хотя сравнительных данных не привели, автодом назвали самым быстрым в мире.
Проданная машина значительно отличается от заводской версии. Так, оригинальный GMC имел бы мотор V8 на 6,6 л и автоматическую Turbo-Hydramatic 425 с тремя скоростями и цепным приводом. Автодом же приводится в движение 7,4-литровой "восьмёркой" и отличается электронной системой зажигания.
Из интерьера фургона осталась только переносная раковина и две скамьи. Что касается дизайна, хозяин добавил спойлер на крышу и наклейки с языками пламени по бокам.
На сайте eBay прошёл аукцион, где за стартовую цену $8,7 тыс. владелец предложил раритетный дом на колёсах GMC Motorhome. Главным достоинством бывший обладатель фургона 1976 года назвал его скорость. Хотя сравнительных данных не привели, автодом назвали самым быстрым в мире.
Проданная машина значительно отличается от заводской версии. Так, оригинальный GMC имел бы мотор V8 на 6,6 л и автоматическую Turbo-Hydramatic 425 с тремя скоростями и цепным приводом. Автодом же приводится в движение 7,4-литровой "восьмёркой" и отличается электронной системой зажигания.
Из интерьера фургона осталась только переносная раковина и две скамьи. Что касается дизайна, хозяин добавил спойлер на крышу и наклейки с языками пламени по бокам.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:01