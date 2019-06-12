АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смартфон Essential PH-2 может появиться на рынке в ближайшее время
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

"Самый быстрый автодом" продали на eBay за 8,7 тысячи долларов

Автодом GMC Motorhome, названный самым быстрым в мире, продали на аукционе eBay за 8,7 тысячи долларов. Фургон был выпущен в 1976 году.
"Самый быстрый автодом" продали на eBay за 8,7 тысячи долларов

На сайте eBay прошёл аукцион, где за стартовую цену $8,7 тыс. владелец предложил раритетный дом на колёсах GMC Motorhome. Главным достоинством бывший обладатель фургона 1976 года назвал его скорость. Хотя сравнительных данных не привели, автодом назвали самым быстрым в мире.

Проданная машина значительно отличается от заводской версии. Так, оригинальный GMC имел бы мотор V8 на 6,6 л и автоматическую Turbo-Hydramatic 425 с тремя скоростями и цепным приводом. Автодом же приводится в движение 7,4-литровой "восьмёркой" и отличается электронной системой зажигания.

Из интерьера фургона осталась только переносная раковина и две скамьи. Что касается дизайна, хозяин добавил спойлер на крышу и наклейки с языками пламени по бокам.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разочаровавшаяся в шоу-бизнеса Сати
Юлия Барановская «метит» на должность
Канадские учёные нашли способ создания
Сергей Лазарев представит русскую
"Самый быстрый автодом" продали на eBay
Юлия Ковальчук: "Летом чувствую себя
Названы 9 запрещенных для разогрева в
Алена Савкина планирует вернуться на
В Huawei отсрочили выпуск нового
«Дом-2»: Артем Сорока сорвал с Насти
Шура пошутил о продаже старых зубов
Смартфон Essential PH-2 может появиться
Младшая сестра Ольги Бузовой Анна
Анна Седокова боится отдаления живущей
Повышенный уровень холестерина может
Елена Корикова восхитила фанатов
Считающиеся бесполезными дополнительные
Владимир Путин вручит государственные
Бритни Спирс обвинила папарацци в
Ученые: За последние 250 лет на Земле
Источник: Google Pixel 4 сможет
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь посвятила
Лайма Вайкуле приглашает поклонников на
Вирус Эбола вышел за границы Конго
Звезда «Дома-2» Настя Голд: «О моем
Софья Каштанова поделилась
Scania создали концепт модульного
Настя Каменских после "медового месяца"
Ученые: переизбыток витамина D может
Ольга Бузова подтвердила, что попала с
Просмотреть все новости