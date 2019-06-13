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Компания Kia презентовала новый седан Cadenza (K7) третьего поколения

Компания Kia представила новый седан Cadenza (K7) третьего поколения. Автомобиль подвергся многим доработкам.
Компания Kia презентовала новый седан Cadenza (K7) третьего поколения

Автомобиль разработан специально для южнокорейского рынка, где вскоре и начнутся его продажи. По сравнению с предыдущей моделью покупателя порадуют новые опции. Машина оснащена полностью светодиодной оптикой – технология яркого и экономичного света применена в фарах, задних фонарях, которые соединяет между собой светодиодная полоса. Новый вид имеют бамперы, декоративные патрубки выхлопных труб, радиаторная решетка.

Интерьер тоже порадует новшествами. Приборная панель полностью цифровая, установлен сенсорный дисплей, улучшена эргономичность рычага переключения передач, видоизменен блок управления климатом.

Что касается технических характеристик, то подробной информации производитель не предоставил. Сообщается, что модель можно будет выбрать с 2,5- или 3,0-литровыми двигателями и гибридной силовой установкой.

Продажи планируют начать в ближайшие месяцы.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 04:28

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