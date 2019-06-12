Алена Савкина планирует вернуться на «Дом-2» уже на следующей неделе
Участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) планирует вернуться в Периметр уже на следующей неделе. Об этом рассказал свидетель, который подслушал разговор молодой мамочки с бывшим возлюбленным Ильей Яббаровым.
В Сети на протяжении уже второй недели активно обсуждают примирившихся Савкину и Яббарова, которые по неизвестной причине не спешат возвращаться на телестройку «Дом-2». В то время, пока Илья вовсю продолжает нелицеприятно отзываться о реалити-шоу, которому посвятил 4 года своей жизни, Алена старается никак не комментировать свою личную жизнь.
Впрочем, на деле выяснилось, что Савкина и Яббаров сейчас на самом деле «разрабатывают» стратегическое возвращение и «торгуются» с руководством телепроекта «Дом-2», пытаясь «выбить» себе условия получше.
На днях в Сети появилась информация о том, что один из очевидцев подслушал разговор Яббарова и Савкиной, в котором они обсуждали свои дальнейшие планы. Так, по словам свидетеля, Алена уже на следующей неделе возвращается в Периметр, а вот отец ее ребенка пока размышляет и ждет, когда администрация телестройки предложит ему зарплату в размере не менее 100 тысяч рублей.
Кроме того, сообщается, что Яббаров и Савкина по-прежнему обдумывают, куда им возвращаться: на реалити-шоу «Дом-2» или на телешоу «Спаси свою любовь», где живут только топовые пары. К слову, очевидец отметил, что Алена и Илья планируют к своей истории подключить еще и третьего человека, чтобы создать треугольник, пишет Ondom2.
В Сети на протяжении уже второй недели активно обсуждают примирившихся Савкину и Яббарова, которые по неизвестной причине не спешат возвращаться на телестройку «Дом-2». В то время, пока Илья вовсю продолжает нелицеприятно отзываться о реалити-шоу, которому посвятил 4 года своей жизни, Алена старается никак не комментировать свою личную жизнь.
Впрочем, на деле выяснилось, что Савкина и Яббаров сейчас на самом деле «разрабатывают» стратегическое возвращение и «торгуются» с руководством телепроекта «Дом-2», пытаясь «выбить» себе условия получше.
На днях в Сети появилась информация о том, что один из очевидцев подслушал разговор Яббарова и Савкиной, в котором они обсуждали свои дальнейшие планы. Так, по словам свидетеля, Алена уже на следующей неделе возвращается в Периметр, а вот отец ее ребенка пока размышляет и ждет, когда администрация телестройки предложит ему зарплату в размере не менее 100 тысяч рублей.
Кроме того, сообщается, что Яббаров и Савкина по-прежнему обдумывают, куда им возвращаться: на реалити-шоу «Дом-2» или на телешоу «Спаси свою любовь», где живут только топовые пары. К слову, очевидец отметил, что Алена и Илья планируют к своей истории подключить еще и третьего человека, чтобы создать треугольник, пишет Ondom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:35