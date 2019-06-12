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В Huawei отсрочили выпуск нового ноутбука MateBook из‐за санкций США

Компания Huawei из-за санкций, введенных США, вынуждена отсрочить выпуск нового ноутбука. Модель MateBook крупнейший китайский производитель электроники планировал презентовать на выставке технологических новинок CES Asia-2019, открывающейся в Шанхае 13 июня.
В Huawei отсрочили выпуск нового ноутбука MateBook из&#8208;за санкций США

Санкции, запрещающие американским компаниям сотрудничать с Huawei, перекрыли разработчику из Поднебесной доступ к программному и аппаратному обеспечению производства IT-гигантов из США. Все устройства линейки MateBook основаны на процессорах марки Intel и работают под управлением ОС Windows от Microsoft , ввиду чего не могут получить необходимые комплектующие.

Данные ограничения, предусмотренные санкциями, заставили Huawei отложить на неопределенный срок производство новой модели ноутбука. MateBook стал первым брендовым аппаратом, «пострадавшим» от решения американских властей, выпуск которого пришлось отсрочить.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:27

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