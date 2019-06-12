В Huawei отсрочили выпуск нового ноутбука MateBook из‐за санкций США





Санкции, запрещающие американским компаниям сотрудничать с Huawei, перекрыли разработчику из Поднебесной доступ к программному и аппаратному обеспечению производства IT-гигантов из США. Все устройства линейки MateBook основаны на процессорах марки Intel и работают под управлением ОС Windows от Microsoft , ввиду чего не могут получить необходимые комплектующие.Данные ограничения, предусмотренные санкциями, заставили Huawei отложить на неопределенный срок производство новой модели ноутбука. MateBook стал первым брендовым аппаратом, «пострадавшим» от решения американских властей, выпуск которого пришлось отсрочить.