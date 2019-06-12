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Юлия Ковальчук: "Летом чувствую себя беззаботной 18-летней девчонкой"

Российская певица и телеведущая, экс-участница группы «Блестящие» Юлия Ковальчук на странице в Instagram опубликовала новое фото в лёгком летнем наряде. Знаменитость призналась, что дождалась любимой поры года, когда чувствует себя не 37-летней женщиной, а «девчонкой 18 лет».
Юлия Ковальчук: "Летом чувствую себя беззаботной 18-летней девчонкой"

Юлия Ковальчук пишет, что из всех времён года больше всего ей нравится лето. В этот период приятно пробуждаться по утрам, давать концерты на открытом воздухе, слушать пение птиц и звуки природы по ночам, сидеть в компании друзей и знакомых до рассвета. Кроме того, только летом можно одеться в лёгкий яркий наряд и шляпку, на ноги обуть сланцы, чувствуя себя при этом беззаботной и юной «18-летней девчонкой», которая любит весь мир и не испытывает ни в чём сложностей.

Публикацию Юлия Ковальчук сопроводила «летним» фото, на котором запечатлена в чёрном коротком наряде «с запахом», соломенной шляпке и солнцезащитных очках. Большинство подписчиков присоединились к мнению певицы, написав, что тоже больше всего любят лето и тепло за возможность позагорать под солнцем и искупаться в море. Другие же оценили стройную фигуру певицы, заметив, что она совсем не выглядит на свой возраст, а особенно в таком «лёгком» образе.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:52

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